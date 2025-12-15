5.2 सेकेंड में दागी 4 गोलियां... क्या बॉन्डी बीच में दहशत मचाने वाला आतंकी ट्रेंड शूटर है?

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर फायरिंग का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. इस वीडियो में फायरिंग करने वाले आतंकी को देखकर हैरान होना लाजिमी है. ये वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस आतंकी को स्नाइपर फायरिंग की ट्रेनिंग मिली हो. इस आतंकी का स्किल सेट देखकर लगता है उसे किसी शूटिंग अकेडमी में ट्रेनिंग दिया गया हो.

और पढ़ें

इस हमले की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है. इसमें एक आतंकी बड़ी तैयारी के साथ तड़ातड़ गोलियां फायर करता है. ये वीडियो एक बहुत ही ट्रेंड शूटर का इंप्रेशन देती है. इस वीडियो को देखकर लगता है फायरिंग करने वाला गन हार्डवेयर की पूरी जानकारी रखता है.

अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो आप देखेंगे ये दरिंदा आतंकी एक ऊंची जगह पर (ब्रिज) खड़ा है. उसके राइफल का निशाना लोगों की ओर है. ये आतंकी तड़ातड़ 5 सेकेंड में 4 गोलियां फायर कर डालता है.

स्ट्रेट-पुल बोल्ट-एक्शन कैटेगरी की राइफल

एक्सपर्ट बताते हैं कि यह राइफल स्ट्रेट-पुल बोल्ट-एक्शन कैटेगरी की है. जैसे की ब्लेज़र या बेरेटा मॉडल की राइफल. ऑस्ट्रेलियाई शिकारियों के बीच इस तरह की राइफल आम है. इस तरह की राइफलें शिकार और प्रतियोगिताओं में बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि इनका ऑपरेशन तेज और सरल होता है.

Advertisement

स्ट्रेट-पुल बोल्ट-एक्शन राइफल से फायरिंग सामान्य बोल्ट-एक्शन राइफल से थोड़ी अलग है, लेकिन बेहद तेज़ और सीधी है. इसमें बोल्ट को घुमाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बोल्ट हैंडल को सीधे पीछे खींचकर खाली कारतूस निकाला जाता है और फिर आगे धकेलकर नया कारतूस चैम्बर में भरा जाता है. ये आतंकी ऐसा ही कर रहा है.

4 shots in 5.2 seconds with a bolt action rifle? That’s awfully damn fast for anyone, especially a civilian. Somebody trained this animal. pic.twitter.com/rF03a3hQIA — John Rich🇺🇸 (@johnrich) December 15, 2025

इस प्रोसेस में हर राउंड में कुछ जरूरी सेकंड बच जाते हैं. इस डिजाइन को खास तौर पर शिकार के दौरान "स्पीड, सटीकता, प्रेसिजन" के लिए बेचा जाता है, इस खासियत की वजह से शिकार पर तेजी से दोबारा निशाना लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: 'मैं मरने जा रहा हूं, फैमिली से कहना...', सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकियों से गन छीनने वाले हीरो अहमद की कहानी

ऑस्ट्रेलियाई जांच एजेंसियों ने बताया है कि आतंकी साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंसी हथियार थे. साजिद एक गन क्लब का सदस्य था. ये राइफलें कानूनी रूप से मनोरंजन के लिए शिकार/कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. इस लिहाज से हो सकता है कि वो इन राइफलों का इस्तेमाल फायरिंग ट्रेनिंग के लिए कर रहा हो.

ऑस्ट्रेलियाई लाइसेंसी शिकारी और क्लब शूटर अक्सर इस तरह के तेज, लयबद्ध राइफलों की प्रैक्टिस में सैकड़ों, हजारों घंटे बिताते हैं.

Advertisement

ISIS कनेक्शन में हो चुकी है पूछताछ

इस फायरिंग के बाद लगभग 24 घंटे गुजर चुके हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा है.

ऑस्ट्रेलिया के अखबार द न्यू डेली के अनुसार NSW पुलिस कमिश्नर मैल लैन्योन ने कहा कि साजिद अकरम के पास मनोरंजन के लिए शिकार करने के मकसद से एक दशक से गन लाइसेंस था. इसमें हमले में इस्तेमाल किए गए लंबी दूरी के हथियार रखने का अधिकार भी शामिल था.

उन्होंने कहा, "वह एक गन क्लब का सदस्य था और उसे. फायर आर्म्स लाइसेंस जारी करने का हक था," उन्होंने आगे कहा कि अकरम की फायर आर्म्स रजिस्ट्री द्वारा कड़ी जांच की गई होगी.

लेकिन इससे ये निश्चित हो जाता है कि आतंकी साजिद अकरम लंबे समय से हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था. और उसे फायरिंग करने का लंबा अनुभव था.

खबरें यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर एजेंसी ने ASIO (Australian Security Intelligence Organisation) ने 6 साल पहले इन दो आतंकियों में एक से सिडनी में ISIS की मौजूदगी के बारे में पूछताछ की थी.

ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि नवीद अकरम पर पहली बार अक्टूबर 2019 में ध्यान गया था.

अल्बनीज ने कहा, "उसकी जांच दूसरों से जुड़े होने के आधार पर की गई थी, और यह आकलन किया गया कि उससे किसी भी तरह के लगातार खतरे या हिंसा में शामिल होने का कोई संकेत नहीं था." हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि नवीद का किसी संगठन से संपर्क था.

Advertisement

उन्होंने आगे कहा: "यह आकलन नवीद के उस समय के कनेक्शन के कारण किया गया था, और जांच छह महीने तक चली."

पुलिस कमिश्नर मैल लैन्योन ने कहा है कि उन्हें कहीं से भी ये जानकारी नहीं मिली थी ये दोनों किसी तरह के आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं.

अब तक 16 लोगों की मौत, पिता-पुत्र निकले दहशतगर्द

14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर एक बड़ी गोलीबारी की घटना हुई. ये घटना तब हुई जब यहूदी समुदाय के लोग बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे. आतंकियों की फायरिंग में 16 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक बच्चा और दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि 42 लोग घायल हुए, जिनमें 5 गंभीर हैं।.

ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसी का कहना है. हमलावर एक पिता-पुत्र थे, जिनमें से एक को पुलिस ने मार गिराया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है. घटना के दौरान एक शख्स ने बहादुरी दिखाते हुए एक हमलावर को बिना हथियार के धर दबोचा और उसका हथियार छीन लिया.

---- समाप्त ----