नाइजीरिया के सोकोटो में पलटी नाव, 40 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नाइजीरिया की आपातकालीन एजेंसी ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी सोकोटो राज्य के एक लोकप्रिय बाजार में 50 लोगों को ले जा रही एक नाव रविवार को पलट गई. इस हादसे में 40 लोग लापता हो गए.

नाइजीरिया की आपातकालीन एजेंसी ने बताया कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री राज्य के एक लोकप्रिय खाद्य उत्पाद बाजार, गोरोन्यो बाजार जा रहे थे. नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (NEMA) के प्रमुख जुबैदर उमर ने सोशल मीडिया मंच X पर एक बयान में बताया कि इस हादसे में 10 लोगों को बचा लिया गया है.

NEMA ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों के साथ मिलकर लापता लोगों को खोजने के लिए तलाशी और बचाव अभियान चला रही है.

वहीं, तीन हफ्ते पहले नॉर्थ-सेंट्रल नाइजीरिया के नाइजर राज्य में लगभग 100 यात्रियों को ले जा रही एक नाव के पलटने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों अन्य लापता हो गए थे.

बता दें कि नाइजीरिया में नाव दुर्घटनाएं अक्सर ओवरलोडिंग और नावों के रखरखाव की कमी के कारण होती हैं, खासकर बारिश के मौसम में जब नदियां और झीलें उफान पर होती हैं.

