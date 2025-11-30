scorecardresearch
 
कांगो की लेक माई-नडोम्बे में नाव हादसा, नाव पलटने से 19 की मौत, कई लापता

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की लेक माई-नडोम्बे में तेज़ हवाओं के कारण एक नाव पलटने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई. नाव किरी गांव से किन्शासा जा रही थी. हादसे में कई लोग लापता हैं. अधिकारियों ने कहा कि नाव पर तय क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार थे.

कांगो में हुए नाव हादसे में 82 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. (प्रतिकात्मक तस्वीर)
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक दर्दनाक नाव हादसे ने फिर एक बार ग्रामीण इलाकों में असुरक्षित नदी परिवहन की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार, लेक माई-नडोम्बे में गुरुवार रात आए अचानक तेज हवाओं के कारण एक नाव पलट गई, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए.

हादसा उस समय हुआ जब नाव माई-नडोम्बे प्रांत के किरी गांव से राजधानी किन्शासा की ओर जा रही थी. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, नाव पर बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. प्रांतीय गवर्नर नकोसो केवानी लेबोन ने बताया कि शुक्रवार को 9 शव मिले थे और शनिवार को 10 और शव बरामद किए गए.

यह भी पढ़ें: कांगो में तांबा खदान पर ढहा पुल, 32 मजदूरों की मौत, देखें हादसे का Video

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गवर्नर ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग लापता हैं, क्योंकि यात्रियों की सटीक संख्या दर्ज नहीं थी. बताया जा रहा है कि 82 लोगों को रेस्क्यू किया गया है.

इंजन खराब होने से पलटी नाव

गवर्नर के अनुसार, तेज हवाओं ने नाव के दो इंजनों में से एक खराब हो गया, जिससे नाव संतुलन खोकर अचानक पलट गई. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन झील की गहराई और खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं.

कमोबेश 200 यात्री सवार थे

सरकारी अधिकारी फ्रेडी बोंज़ेके इलिकी ने अनुमान लगाया कि नाव पर कम से कम 200 यात्री सवार थे. उन्होंने कहा कि यह हादसा फिर साबित करता है कि कई स्थानीय नौकाएं क्षमता और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करतीं. इलिकी ने पहले भी अस्थायी लकड़ी की नावों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: कांगो में नाव पलटने से 86 लोगों की मौत, सवार थे क्षमता से ज्यादा यात्री

कांगो में अक्सर होते हैं नाव हादसे

कांगो के ग्रामीण इलाकों में नदी परिवहन लोगों की मुख्य यात्रा व्यवस्था है, लेकिन अक्सर पुरानी और अत्यधिक भरी हुई नावों के कारण ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं. सिर्फ सितंबर में ही कांगो के अन्य हिस्सों में दो नदी हादसों में करीब 200 लोगों की मौत हुई थी.स्थानीय लोग और अधिकारी अब इस त्रासदी के बाद झीलों और नदियों में नावों की सुरक्षा व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
