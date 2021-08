अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत, 19 साल 10 महीने 25 दिन बाद लौटी सेना

अफगानिस्तान में अमेरिका की 19 साल से अधिक समय की मौजूदगी का अंत हो गया है. अमेरिकी सेना के अंतिम तीन विमानों ने भी सोमवार की देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंतिम तीन सी-17 विमानों ने 30-31 अगस्त की आधी रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया.

समाचार एजेंसियों के मुताबिक न्यूजवीक के संपादक नावीद जमाली ने ट्वीट कर कहा कि युद्ध का अंत हो गया है, अंतिम विमान ने उड़ान भर ली है. वहीं, सीएनएन के रिपोर्टर ने कहा कि अमेरिका के अंतिम तीन सी-17 विमानों ने हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर ली है. ये अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी का अंत हो सकता है. वहीं, आरटी के मुराद गजदिएव ने ट्वीट कर कहा युद्ध का अंत हो गया है. अमेरिका के बचे सैनिक अभी काबुल एयरपोर्ट से निकले हैं.

Three C-17s have just left Hamid Karzai International Airport in a row. The time now is midnight in Kabul. This could be the end of the US presence in Afghanistan. pic.twitter.com/rS1NJKsxWy