पश्चिम बंगाल: बर्दवान के बाद अब राजगंज, BDO ऑफिस के पास जंगल में बिखरे मिले वोटर कार्ड

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज में उस समय हड़कंप मच गया, जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) कार्यालय से सटे जंगल में बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड बिखरे हुए पाए गए. आधिकारिक दस्तावेजों की अचानक और रहस्यमय मौजूदगी ने स्थानीय निवासियों में गहरी चिंता पैदा कर दी.

स्थानीय समुदाय ने इन पहचान पत्रों को डंप करने के लिए जिम्मेदार लोगों की गहन जांच की मांग की. शुरुआत में प्रशासनिक अधिकारियों ने इस स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिससे जनता की बेचैनी बढ़ गई.बीडीओ कार्यालय ने दी घटना की सफ़ाईइस रहस्य को अंततः संयुक्त बीडीओ सौरव कांति मंडल ने दूर किया, जिन्होंने घटना का विस्तृत विवरण दिया.

मंडल ने स्पष्ट किया कि बरामद किए गए दस्तावेज़ पिछले 5-6 वर्षों के पुराने वोटर कार्ड थे, जिन्हें मतदाताओं द्वारा नए, अपडेटेड कार्ड जारी होने पर सरेंडर कर दिया गया था. ये पुराने दस्तावेज़ बीडीओ कार्यालय परिसर के भीतर जमा किए गए थे. संयुक्त बीडीओ के अनुसार, कार्डों का यूं बिखरना एक आपातकालीन स्थिति का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम था.

दफ्तर के अंदर घुस गया था सांफ

कार्यालय के अंदर अचानक एक ज़हरीला सांप घुस गया था, जिसके कारण सांप को सुरक्षित रूप से खोजने और बाहर निकालने के लिए पुराने जमा कार्डों को जल्दबाजी में हटाना पड़ा. सांप को ढूंढने और सुरक्षित निकालने के दौरान स्टाफ ने इन पुराने कार्डों को अस्थायी रूप से बाहर रखा, जिसके दौरान कुछ कार्ड उड़कर पास के जंगल में बिखर गए.

मंडल ने पुष्टि की कि जैसे ही यह मामला आधिकारिक ध्यान में आया, बीडीओ कार्यालय के कर्मचारियों ने सभी बिखरे हुए कार्डों को तुरंत वापस एकत्र कर लिया और उन्हें स्टोर में रख दिया.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूर्व बर्दवान ज़िले के पूर्वस्थली क्षेत्र में भी सैकड़ों आधार कार्ड बंडलों में एक तालाब में फेंके मिले थे, जिससे राज्य में चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे थे.

