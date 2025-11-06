scorecardresearch
 

पश्चिम बंगाल में SIR के बीच तालाब से मिले सैकड़ो आधार कार्ड, TMC-BJP में छिड़ी जुबानी जंग

पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के बीच तालाब से बोरे में भरकर फेंके गए आधार कार्ड के बंडल बरामद हुए हैं. इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग छिड़ गई है.

पुलिस ने शुरू की जांच (File Photo:ITG)
पश्चिम बंगाल में चार नवंबर से वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू हुआ है. एसआईआर में आधार कार्ड भी पहचान के दस्तावेज के तौर पर मान्य होगा. एसआईआर की प्रक्रिया के बीच पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में तालाब से आधार कार्ड के कई बंडल बरामद हुए हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में आधार कार्ड मिले हैं.

मामला पूर्वस्थली ब्लॉक-II के ललितपुर इलाके का है. इसे लेकर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह ललितपुर में लोग एक तालाब की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान तालाब के पानी में एक बड़ा बोरा मिला.

लोगों को यह शक हुआ कि बोरे में कहीं कोई शव तो नहीं. तालाब की सफाई कर रहे लोगों ने बोरे को तालाब से बाहर निकाला और फिर इसे खोला. बोरा जब खोला गया, तो अंदर बंडल निकले. यह बंडल आधार कार्ड के थे. इस बोरे में सैकड़ों की संख्या में आधार कार्ड मिले हैं. इन सभी आधार कार्ड पर हमीदपुर और पिला पंचायत के पते दर्ज हैं.

लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को दी. सूचना मिलते ही पूर्वस्थली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पूर्वस्थली पुलिस ने सभी आधार कार्ड अपने कब्जे में ले लिए और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल यह साफ नहीं है कि कार्ड जानबूझकर फेंके गए थे या यह किसी तरह की लापरवाही का नतीजा है.

तालाब के भीतर बोरे से आधार कार्ड के बंडल बरामद होने की घटना को लेकर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग भी छिड़ गई है. बीजेपी के मंडल महासचिव देवव्रत मंडल ने आधार कार्ड बरामदगी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यह घटना SIR शुरू होने के ठीक बाद हुई है.

यह घटना किसी गहरी साजिश की ओर संकेत करती है. बीजेपी के मंडल महासचिव ने यह भी कहा कि हम अपनी पार्टी के नेतृत्व को इसकी जानकारी देंगे. बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर भी इस घटना को गंभीर साजिश बताया और प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा.

टीएमसी के क्षेत्रीय विधायक तपन चटर्जी ने आधार कार्ड बरामदगी की जानकारी मिलने के बाद मौके का मुआयना किया और कहा कि आधार कार्ड किसने फेंके, ये हमें नहीं पता. उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि ये पुराने या डुप्लीकेट कार्ड हों, जो पहले 500-700 रुपये में बन जाया करते थे. टीएमसी विधायक ने आगे कहा कि बीजेपी इस पूरे विवाद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है, जिससे एसआईआर पर भ्रम फैलाया जा सके.

