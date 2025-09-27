पश्चिम बंगाल के नादिया में भीषण सड़क हादसा, दुर्गा पंडाल घूमकर लौट रहे परिवार की कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, 4 घायल

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में दुर्गा पूजा घूमकर लौट रहे परिवार का कार हादसा हो गया. यह हादसा शनिवार तड़के कृष्णानगर-करिमपुर स्टेट हाईवे पर तहट्टा के पास हुआ. पुलिस के मुताबिक, करिमपुर निवासी सुजीत कुमार विश्वास (47) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, सुजीत के साथ उनकी पत्नी सुतापा घोष विश्वास, परिजन जागृति विश्वास, शम्पा सरकार और उत्तम कुमार सरकार शुक्रवार रात कोलकाता गए थे. परिवार वहां दुर्गा पूजा पंडालों का आनंद लेने गया था और शनिवार सुबह लगभग 4 बजे लौटते समय यह हादसा हुआ. इस हादसे में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, नादिया के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

तहट्टा एसडीपीओ सुभातोष सरकार ने बताया कि चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और कार सीधा सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. हादसे के बाद सुजीत को तहट्टा उप मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल अन्य चार लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद शक्तिनगर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

Advertisement

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चालक नींद की झपकी में था, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ. स्थानीय लोगों और पुलिस की त्वरित मदद से घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल उनका इलाज जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----