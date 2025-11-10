scorecardresearch
 

बंगाल वोटर लिस्ट में मिले 5 बांग्लादेशी, चुनाव आयोग को भेजा गया अलर्ट, फर्जी IDs रद्द करने की मांग

कोलकाता के FRRO ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सतर्क किया है कि पांच बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाए हैं. इनमें एक के पास भारतीय और बांग्लादेशी दोनों पासपोर्ट मिले. FRRO ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजते हुए सभी फर्जी दस्तावेज तुरंत रद्द करने की सिफारिश की है.

बंगाल में एसआईआर के दौरान मिले बांग्लादेशी नागरिक (File Photo: ITG)
कोलकाता के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को अलर्ट भेजा है. FRRO ने एक बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट और चार अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों के साथ पहचान की है. FRRO ने गृह मंत्रालय के तहत 4 और 6 नवंबर, 2025 को गोपनीय पत्र भेजे. FRRO ने तत्काल प्रभाव से फर्जी दस्तावेजों को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है.

FRRO ने कुल पांच बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है, जिन्होंने धोखाधड़ी से वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते सहित फर्जी भारतीय प्रमाणपत्र हासिल किए थे. इस खुलासे के बाद मतदाता सूचियों की सटीकता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

जिन लोगों की पहचान हुई है, उनमें अंखी हल्दर के पास भारतीय पासपोर्ट के अलावा बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला. उनके पास भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी था. इसके अलावा, दीपांकर देबनाथ के पास फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और एसबीआई बैंक अकाउंट मिला.

अन्य नागरिकों के फर्जी दस्तावेज

FRRO ने तीन अन्य बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की, जिनमें बिकाश हल्दर, रिपा रानी साहा और बिजॉय कृष्ण साहा शामिल हैं. इन सभी के पास फर्जी भारतीय वोटर कार्ड पाए गए. इनके पास उनके मूल बांग्लादेशी पासपोर्ट भी थे.

यह भी पढ़ें: चीन के लिए कोलकाता के बाद दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की भी शुरू हुई सर्विस

FRRO की तत्काल कार्रवाई की मांग

FRRO ने CEO से गुजारिश की है कि वे सक्षम प्राधिकरण को निर्देश दें कि इन धोखाधड़ी से हासिल किए गए भारतीय पहचान दस्तावेजों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए. यह मामला अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार पहचान की चोरी और दस्तावेजों के दुरुपयोग को उजागर करता है.

---- समाप्त ----
(इनपुट- तपस सेन गु्प्ता)
