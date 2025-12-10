scorecardresearch
 
Youtube देखकर झोलाछाप डॉक्टर ने किया महिला का ऑपरेशन, नशे में आंत, नसें और खाने की नली तक काट डाली

बाराबंकी के कोठी क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर महिला का पथरी का ऑपरेशन कर दिया. ऑपरेशन के दौरान उसने नशे में आंत, नसें और खाने की नली तक काट डाली, जिससे महिला की मौत हो गई. पति की तहरीर पर दो संचालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज हुआ. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को नोटिस भेज दिया.

झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब देकर महिला का ऑपरेशन किया (File Photo: ITG)
यूपी के बाराबंकी में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां यूट्यूब देखकर ऑपरेशन करने वाले झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली. पूरा मामला कोठी थाना क्षेत्र के डफरापुर मजरा सैदनपुर का है. पीड़ित फतेह बहादुर ने बताया कि पांच दिसंबर की दोपहर उनकी पत्नी मुनिशरा रावत के पेट में तेज दर्द उठा. वे उन्हें कोठी बाजार स्थित श्री दामोदर औषधालय अस्पताल ले गए, जिसका संचालन ज्ञान प्रकाश मिश्रा और विवेक मिश्रा करते हैं. जांच के दौरान ज्ञान प्रकाश ने पथरी बताकर करीब 25 हजार रुपये खर्च बताया और सौदा 20 हजार में तय हुआ.

आरोप है कि पैसों के बाद ज्ञान प्रकाश ने शराब के नशे में यूट्यूब वीडियो देखकर ही महिला का ऑपरेशन शुरू कर दिया. इस दौरान उसने गंभीर लापरवाही करते हुए पेट में गहरे चीरे लगा दिए. छोटी आंत, नलियां और कई नसें तक काट दीं. ऑपरेशन के बाद महिला रातभर दर्द से तड़पती रही और अगले दिन उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई.

यूट्यूब में वीडियो देखकर महिला का ऑपरेशन

महिला की मौत होते ही अस्पताल संचालक ज्ञान प्रकाश मिश्रा और उसका परिवार महिला को उसी हालत में छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम भी कराया गया. नौ दिसंबर को मृतका के पति फतेह बहादुर ने कोठी थाने में दोनों संचालक ज्ञान प्रकाश मिश्रा और विवेक मिश्रा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया. पति का आरोप है कि अस्पताल पूरी तरह फर्जी है और आरोपितों के पास किसी तरह की मेडिकल डिग्री नहीं है.

आरोपी के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज

घटना के बाद एसीएमओ डॉ. एलबी गुप्ता और सीएचसी सिद्धौर के प्रभारी डॉ. संजय पांडेय अवैध अस्पताल पहुंचे और नोटिस चस्पा कर संचालकों से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा. कोठी थानाध्यक्ष अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि मृतका के पति और सीएचसी डॉक्टर की तहरीर को एक ही मुकदमे में शामिल किया जा रहा है. आरोपितों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

