अमृता, सुमित और संदीप... जानिए UPSC स्टूडेंट मर्डर केस के तीनों आरोपियों की कुंडली, दिल्ली से मुरादाबाद तक फैला 'खूनी' जाल

दिल्ली के तिमारपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय छात्र रामकेश मीणा की हत्या का सनसनीखेज खुलासा होने के बाद अब इस हत्याकांड के तार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जुड़ गए हैं. यह पूरा मामला ब्लैकमेलिंग और प्राइवेट वीडियो से जुड़ा है. मुख्य साजिशकर्ता एक छात्रा समेत तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं. इस जघन्य वारदात के बाद जहां एक आरोपी के पिता ने न्याय की बात कही है, वहीं मुख्य आरोपी के परिवार ने उसे बेदखल कर दिया है.

आपको बता दें कि बीते 6 अक्टूबर को गांधी विहार की एक इमारत में लगी आग के बाद रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव मिला था. दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि हत्या की मुख्य साजिश बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान (21) ने रची थी. अमृता ने कबूल किया कि रामकेश मीणा के पास उसकी कुछ प्राइवेट वीडियो थीं, जिन्हें हटाने से रामकेश ने इनकार कर दिया था. इसके बाद अमृता ने अपने दो साथियों, सुमित कश्यप (27) और संदीप कुमार (29) के साथ मिलकर रामकेश को मौत के घाट उतार दिया और बाद में आग लगाकर इसे हादसा दिखाने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें: तेल-घी-शराब से जलाई लाश... अमृता की LPG सिलेंडर वाली साजिश में राजदार बने सुमित-संदीप

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तीनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं. संदीप कुमार पुलिस लाइन में संविदा कर्मचारी होने के साथ एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, जबकि उसका दोस्त सुमित गैस सिलेंडर का काम करता है. दोनों मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के बंगला गांव के निवासी हैं. मुख्य आरोपी अमृता चौहान पीतल नगरी क्षेत्र की रहने वाली है.

Advertisement

इस मामले में पकड़े गए आरोपी संदीप के पिता ने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर हैरानी जताते हुए कहा, "मैं इतना ही कहूंगा, अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन अगर वह बेगुनाह है तो आखिरी सांस तक उसके साथ रहूंगा."

रामकेश मीणा मर्डर केस के तीनों आरोपी गिरफ्तार

उधर, मुख्य आरोपी अमृता चौहान के परिजनों ने इस कृत्य से आहत होकर अखबार में विज्ञापन देकर उसे बेदखल कर दिया है. परिवार ने कोर्ट में इसका कानूनी प्रमाण भी दिया है और मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मामले की परतें अब मुरादाबाद तक खुल चुकी हैं.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मुख्य आरोपी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उसके साथी संदीप कुमार के साथ मिलकर मीणा का गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद, लाश को पूरी तरह जलाने के इरादे से उस पर तेल, घी और शराब डाली. सिलेंडर में आग लगाने के पहले बॉडी को कमरे में लॉक कर दिया था.

---- समाप्त ----