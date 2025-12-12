scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

6 की उम्र में लापता, 16 का होकर मिला... बेटे को गले लगाकर फफक पड़ी मां, बच्चा भी सुबक-सुबककर रोया

Child Found After 10 Years: साल 2015 में चित्रकूट के अमावस्या मेले की भीड़ में बिछड़ा 6 साल का बच्चा अब 10 साल बाद अपनी मां से मिल पाया है. पुलिस ने इकलौता बेटा सौंपकर एक मां को उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है.

Advertisement
X
गुजरात से बिना टिकट पहुंची मां की खुशी से सब हुए भावुक.(Photo:Screengrab)
गुजरात से बिना टिकट पहुंची मां की खुशी से सब हुए भावुक.(Photo:Screengrab)

UP News: बांदा पुलिस ने एक परिवार को ऐसी खुशियां दे दीं जिनकी वो उम्मीद छोड़ चुके था, दरअसल एक बच्चा जो 6 साल की उम्र में अमावस्या मेले की भीड़ में मां से बिछड़ गया था और पुलिस ने 10 साल बाद उसे खोजा है. बच्चा मिलने की सूचना की खुशी में बगैर टिकट ट्रेन यात्रा करके मां बांदा पहुंची और अपने लाल को गले से लगा लिया. यह दृश्य जिसने भी देखा, वह अपने आंसू रोक नहीं पाया. बेबस-लाचार मां ने पुलिस कप्तान और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद किया है.

दरअसल, साल 2015 में चित्रकूट के अमावस्या से एक 6 साल का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था. मां चित्रकूट में मजदूरी करके परिवार चलाती थी. मां का एक ही सहारा था, जो लापता हो गया था. मां ने बच्चे को खोजने के लिए जी जान लगा दिया. लेकिन कुछ पता नहीं चल सका. अंत में थक हारकर बैठ गयी.

इसके बाद बीते कुछ माह पहले एक बच्चा जिले के मटौंध थाना इलाके में रेलवे लाइन पर अकेले भटक रहा था. सूचना पर पुलिस ने पूछताछ की तो बच्चे ने बताया कि वह मर्का थाना इलाके का रहने वाला है. पुलिस टीमों ने परिजनों की खोजबीन की लेकिन कोई सम्पर्क नहीं हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Chaos at railway stations during Mahakumbh.
महाकुंभ के चलते रेलवे स्टेशनों पर खचाखच भीड़, मां से बिछड़ा बेटा  
बिछड़ा कुत्‍ता खुद ही पहुंचा पुलिस स्‍टेशन (Credit: Leicestershire Police)
मालिक से बिछड़ा कुत्ता खुद चला गया थाने, पुलिस ने पहुंचाया घर! 
आगे भी जारी रहेगा अभियान.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
देर रात बांदा में पुलिस का छापा... जुग्गियों में दस्तावेज चेक, बाहरी लोगों पर कड़ी नजर 
Banda
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में IT की रेड, करोड़ों के ट्रांजेक्शन में मिली गड़बड़ी  
मां-बाप के साथ बेटे-बहू ने की दरिंदगी 

अंत में पता चला कि बच्चे की मां गुजरात में रहकर मजदूरी करती है. पुलिस ने सूचना दी. बेबस लाचार मां का एक ही सहारा था. मिलने की सूचना पर काम छोड़ बगैर टिकट गुजरात से बांदा पहुंची. बच्चे से मिलते ही उसे गले लगाया और फूट-फूटकर रोने लगी. मां को फफकते देख बच्चा भी सुबक-सुबककर रोने लगा. 

Advertisement

मां संगीता ने बताया कि वो चित्रकूट में रहकर मजदूरी करती थी, जहां से खेलते खेलते बच्चा 10 साल पहले लापता हो गया था, उसके एक ही बच्चा था. उसने तब से लगाकर अब तक खोजबीन जारी रखी लेकिन कुछ पता नहीं चला.

आरोप है कि बच्चा ललितपुर में था, जिसको कुछ लोग ले गए थे. अब बांदा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल और उनकी टीम ने बच्चा खोजकर दिया है. मां के खुशी के आंसू देख पुलिस कर्मी भी भावुक हो गए.

ASP शिवराज ने बताया, बांदा में बाल सरंक्षण की टीम ने एक लापता बच्चे को उसकी मां को सौंपा है. इसके अलावा, बच्चे को जो लोग ले गए थे, उनके खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement