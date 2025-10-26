69000 शिक्षक भर्ती मामला: मायावती के आवास पर प्रदर्शन, बसपा सुप्रीम से क्या चाहते हैं अभ्यर्थी?

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया था, तो रविवार को वे बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर पहुंचे.

मायावती के घर के बाहर क्यों हो रहा प्रदर्शन?

अभ्यर्थियों का कहना है कि हाल ही में बसपा सुप्रीमो ने अपनी रैली में BJP सरकार की तारीफ की थी. लिहाजा अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस मामले में सरकार से पैरवी करें ताकि कोर्ट का फैसला जल्द आ सके और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भविष्य तय हो सके.

मायावती को सौंपा ज्ञापन

लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित मायावती के आवास पर अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया. मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लेकर बसपा सुप्रीमो तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. वहीं, पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया.

एक साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है केस

Advertisement

दरअसल 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बीते एक साल से सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है. सरकार की तरफ से कोई वकील खड़ा न होने के कारण अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं हो पाया है. कल अभ्यर्थियों ने संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया था. आज उन्होंने मायावती के आवास पर दोपहर 12 बजे प्रदर्शन किया.

---- समाप्त ----