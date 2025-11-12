scorecardresearch
 

हाइवे के किनारे डेडबॉडी मिलने से हड़कंप, तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत की आशंका

अमेठी जिले में लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि युवक की मौत किसी तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हुई. युवक की पहचान के प्रयास जारी हैं.

हाइवे के किनारे डेडबॉडी मिलने से हड़कंप (Photo: ai image)
हाइवे के किनारे डेडबॉडी मिलने से हड़कंप (Photo: ai image)

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में बुधवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मिलने से हड़कंप मच गया. शव जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चाहेती नगर बाईपास के पास पड़ा मिला. राहगीरों ने जब सड़क किनारे शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना प्रभारी (SHO) धीरेंद्र यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास बताई जा रही है.

SHO धीरेंद्र यादव ने बताया कि 'शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. आसपास के थानों और जिलों में सूचना भेजी जा रही है, ताकि किसी के लापता होने की जानकारी मिले.' उन्होंने कहा कि युवक की पहचान स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया और पुलिस नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि युवक की मौत किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई होगी. शव के पास किसी प्रकार का पहचान पत्र या मोबाइल फोन नहीं मिला है. घटनास्थल के आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हादसे की सटीक वजह का पता लगाया जा सके.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बाईपास के उस हिस्से में अक्सर तेज रफ्तार वाहन गुजरते हैं और पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से उस मार्ग पर स्पीड कंट्रोल और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा. फिलहाल मामला संदिग्ध मौत  के रूप में दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. 
 

---- समाप्त ----
