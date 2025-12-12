संभल हिंसा में फेंके गए थे जो पत्थर, उन्हीं से तैयार हुई पुलिस चौकी... वैदिक मंत्रों और हवन के साथ होगा उद्घाटन

यूपी में संभल हिंसा के दौरान फेंके गए पत्थर अब इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की नई पहचान बनकर खड़े हैं. नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय इलाके में मुस्लिम आबादी के बीच बनी नई पुलिस चौकी इन पत्थरों से तैयार की गई है. स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हिंसा में इस्तेमाल हुए पत्थरों को कानून-व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बनाते हुए चौकी निर्माण में इस्तेमाल कर लिया. अब यह चौकी उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है. इसका उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन-पूजन और दुर्गासप्तशती पाठ के बीच किया जाएगा.

और पढ़ें

यह चौकी उस स्थान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बनाई गई है, जहां दुबई में बैठे संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर है. घटनाओं के बाद से प्रशासन लगातार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहा है. इसी दिशा में यह चौकी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

यहां देखें Video

संभल हिंसा के बाद एसपी केके विश्नोई ने कहा था कि दंगाइयों द्वारा फेंके गए पत्थरों को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा. उन्होंने कहा था कि इन्हीं पत्थरों से पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, ताकि हिंसा के अवशेष भविष्य के लिए एक संदेश बन सकें कि कानून से खिलवाड़ की कोई भी कोशिश अंततः व्यवस्था को और मजबूत ही करेगी.

यह भी पढ़ें: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर एक्शन… दुबई में बैठकर रच रहा साजिश, दो नए केस दर्ज, कुर्की की तैयारी में पुलिस

Advertisement

अब यह घोषणा जमीन पर उतर चुकी है और चौकी का निर्माण काम पूरा हो चुका है. दीपा सराय चौक पर बनाई गई यह चौकी मुस्लिम आबादी के केंद्र में स्थित है. स्थानीय लोगों के बीच इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं. प्रशासन का मानना है कि पुलिस चौकी से क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी और कानून-व्यवस्था बेहतर होगी.

आज होने वाले उद्घाटन में डीएम और एसपी मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण से होगी, उसके बाद हवन-पूजन और दुर्गासप्तशती का पाठ होगा. प्रशासन का कहना है कि उद्घाटन पारंपरिक शुभारंभ की पद्धति के रूप में आयोजित किया जा रहा है. संभल हिंसा के बाद लगातार बनाए गए ऐसे कई पुलिस स्ट्रक्चर अब जिले में सुरक्षा के स्थायी स्तंभ बन रहे हैं. दीपा सराय की नई चौकी इसी का हिस्सा है, जो कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी.

---- समाप्त ----