पत्नी से झगड़े के बाद बौखलाया शख्स, जान देने के लिए चढ़ गया टंकी पर, फिर...

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया. राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें पुलिस युवक को समझाकर नीचे उतारती हुई दिखाई दे रही है.

बताया गया कि टंकी पर चढ़ने वाला युवक शुभम, पुत्र ईश्वर दास, निवासी शेखपुरा कदीम है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 8 तारीख की देर रात उसकी पत्नी से घरेलू विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने आवेश में आकर यह खतरनाक कदम उठा लिया. टंकी पर चढ़ा होने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में भीड़ जुट गई और पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने लगातार प्रयास कर युवक को शांत कराया और सुरक्षित नीचे लाने में सफलता हासिल की.

इस पूरे मामले पर सीओ मनोज यादव ने बताया कि युवक नशे की हालत में था और घरेलू तनाव के चलते टंकी पर चढ़ गया था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले उसकी स्थिति को समझा, फिर उसे बिना किसी नुकसान के नीचे उतार लिया. बाद में थाना देहात कोतवाली पुलिस ने पति-पत्नी दोनों की काउंसलिंग कराई, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो. अधिकारियों ने बताया कि शुभम को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और परिवार को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की सलाह दी गई है. पुलिस का त्वरित कदम और संयमित व्यवहार ही इस पूरे घटनाक्रम को सुरक्षित रूप से समाप्त करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ.

