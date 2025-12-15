scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संत से सियासत तक, राम मंदिर आंदोलन की धुरी, 12 साल की उम्र में रामविलास वेदांती ने छोड़ दिया था घर

अयोध्या में बाबरी विध्वंस और राम मंदिर आंदोलन के अगुवाई करने वाले डॉ. रामविलास वेदांती का सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा में निधन हो गया है. वेदांती 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर अयोध्या आ गए थे और संत से सियासत तक का सफर तय किया.

Advertisement
X
राम मंदिर आंदोलन के धुरी रहे रामविलास वेदांती का निधन (Photo-PTI)
राम मंदिर आंदोलन के धुरी रहे रामविलास वेदांती का निधन (Photo-PTI)

राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का सोमवार सुबह निधन हो गया. 77 साल की उम्र में वेदांती ने अंतिम सांस अपने क्षेत्र मध्य प्रदेश के रीवा में ली. एक कथा महोत्सव के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया. 

90 के दशक में राम विलास वेदांती बीजेपी और हिंदुत्व की राजनीति के प्रमुख चेहरा हुआ करते थे. बाबरी विध्वंस का जिन नेताओं पर आरोप लगे थे, उनमें वेदांती का नाम का भी शामिल था. राम विलास वेदांती का पार्थिव शरीर देर शाम तक अयोध्या पहुंचेगा, जहां मंगलवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा. 

कौन थे डॉ. राम विलास वेदांती

सम्बंधित ख़बरें

Dr. Ramvilas Das Vedanti
राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रामविलास वेदांती का निधन, MP से अयोध्या लाया जा रहा पार्थिव शरीर 
Fijian couple reunites with family lost 115 years ago in slum (Photo- ITG)
रामलला ने मिलाया बिछड़ा परिवार! 115 साल बाद फिजी से भारत लौटे वंशज 
मथुरा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किया गया अतिरिक्त फोर्स. (Photo: Screengrab)
मथुरा, संभल और अयोध्या... बाबरी मस्जिद की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही नजर 
Ram Mandir
31 दिसंबर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, उप-मंदिरों पर फहराए जाएंगे ध्वज 
प्रेमिका के घर बेड के अंदर मिला प्रेमी. (Photo: Screengrab)
शादीशुदा प्रेमिका के घर में छिपा था प्रेमी, घरवालों ने खुलवाया बेड तो अंदर बैठा मिला- VIDEO 

डॉ. रामविलास वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 को मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ था. उन्होंने 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था. वह अपना घर-परिवार छोड़कर राम नगरी अयोध्या आ गए. अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास के शिष्य बन गए. संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाने वाले वेदांती सरयू किनारे स्थित हिंदू धाम पर रहते थे, उनका खुद का 'वशिष्ठ भवन' एक आश्रम भी है.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रामविलास वेदांती का निधन, CM योगी ने जताया दुख, MP से अयोध्या लाया जा रहा पार्थिव शरीर

Advertisement

सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैद्यनाथ स्वामी परमहंस के साथ-साथ अस्सी के दशक में डा. रामविलास दास वेदांती राम मंदिर मंदिर आंदोलन से जुड़े गए. लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और विनय कटियार के साथ रामविलास वेदांती भी राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा हुआ करते थे. 

देश और प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में रामविलास वेदांती जाकर राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाई, जिसके चलते उन्हें एक मजबूत पहचान मिली थी. राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. 

संत से सियासत तक का सफर
डा. रामविलास वेदांती ने संत से सियासत तक का सफर तय हुआ है. हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास के शिष्य के तौर पर संत बने और राम मंदिर आंदोलन से पहचान मिली तो सियासत में भी कदम रख दिया. 1991 में बाबरी विध्वंस के मामले में वेदांती को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें आक्रमक हिंदुत्व राजनीति को धार देने लगे.

यह भी पढ़ें: 'आडवाणी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लाने का करें इंतजाम'... राम विलास वेदांती का CM योगी से आग्रह

बीजेपी ने उन्हें जौनपुर-प्रतापगढ़ की विधानसभा सीट को मिलाकर बनी मछली शहर सीट से 1996 में प्रत्याशी बनाया. वेदांती लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने. इसके बाद 1998 में प्रतापगढ़ सीट चुनाव लड़े और फिर एक बार जीतने में सफर रही. इस तरह 1996 और 1998 में दो बार सांसद रहे. 

Advertisement

बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपी रहे
6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने बाबरी विध्वंस किया तो उसमें राम विलास वेदांती भी मुख्य आरोपी थी.  हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. इस फैसले से पहले और कोर्ट में चार महीने पहले दर्ज करवाए बयान में राम विलास वेदांती ने कहा था हमने किसी मस्जिद को नहीं मंदिर के खण्‍डहर को तोड़ा था. 

वहां केवल और केवल मंदिर था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर बनवाया था. उस मंदिर पर रामलला विराजमान थे। वह खंडहर हो चुका था, इसलिए हमने खंडहर को तोड़वाकर नया मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा करने का काम किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement