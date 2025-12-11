scorecardresearch
 
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: कॉन्स्टेबल जावेद का पूरा परिवार खत्म, पत्नी-बच्चे समेत 5 जिंदा जले; कार के CNG टैंक में लग गई थी आग

बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल जावेद का परिवार खत्म हो गया. आजमगढ़ में तैनात कांस्टेबल की पत्नी और तीन बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई. मऊ से लखनऊ जा रही उनकी वैगन आर कार को पीछे से ब्रेजा ने टक्कर मारी, जिससे CNG टैंक फटने से आग लग गई.

बाराबंकी में हुए सड़क हादसे का खौफनाक मंजर (Photo- Screengrab)
यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल जावेद का पूरा परिवार खत्म हो गया. वैगन आर कार को पीछे से तेज रफ्तार ब्रेजा ने टक्कर मारी, जिससे कार का CNG टैंक फट गया और आग लग गई. इस भीषण हादसे में दो महिलाओं और तीन बच्चों समेत कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

कांस्टेबल जावेद का पूरा परिवार खत्म 

बाराबंकी में बीती शाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें आजमगढ़ में तैनात पुलिस कांस्टेबल जावेद की पत्नी और बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई. जावेद को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई है. उनका परिवार मऊ से लखनऊ जा रहा था. तभी एक तेज रफ्तार दिल्ली नंबर की ब्रेजा कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार का सीएनजी टैंक फट गया और भीषण आग लग गई.

5 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत

हादसे में वैगन आर कार में बैठी दो महिलाएं और तीन बच्चे जिंदा जल गए. आग लगने के बाद वे कार का दरवाजा भी नहीं खोल पाए. पुलिस और स्थानीय लोगों ने 5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी. 

मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान गुलिशता (49) पत्नी जावेद अशरफ, समरीन (22) पुत्री जावेद अशरफ, इलमा खान (12), इश्मा खान (6) और जियान (10) के रूप में हुई है. घायल जीशान पुत्र गफ्फार को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है.

बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी ने पुष्टि की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण दुर्घटना में 5  लोगों की मौत हुई है और घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है. हादसे के बाद पुलिस ने दोनों कारों को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगा रही है कि हादसा सिर्फ तेज रफ्तार की वजह से हुआ या ड्राइवर को नींद आ गई थी. इस भयावह मंज़र ने देखने वालों की रूह कंपा दी.

