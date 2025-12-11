scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा: NRI भारतीयों को निशाना बनाकर चल रहा था अवैध OTT स्ट्रीमिंग रैकेट, महिला मास्टरमाइंड सहित 6 गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने विदेशी भारतीयों को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अवैध स्ट्रीमिंग बेचने वाले साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया है. महिला मास्टरमाइंड समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने WEBBIZ SERVICES LLC के नाम पर सब्सक्रिप्शन के रूप में लाखों रुपये की ठगी की. पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरण भी बरामद किए.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)

नोएडा पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अवैध स्ट्रीमिंग बेचता था. थाना फेज-1 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला मास्टरमाइंड सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट की अवैध कॉपी बनाकर उसे कम दाम में सब्सक्रिप्शन के तौर पर बेचते थे.

कैसे चलता था अवैध स्ट्रीमिंग का धंधा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट एंड्रॉइड डिवाइस पर लाइव स्ट्रीमिंग की तरह दिखाते थे. शुरुआत में वे ग्राहकों को बहुत कम कीमत पर सब्सक्रिप्शन देते थे, लेकिन बाद में सब्सक्रिप्शन बंद कर रिन्यूअल के नाम पर बार-बार पैसे वसूला करते थे. हर कनेक्शन को 100 से 300 डॉलर में बेचा जाता था.

सम्बंधित ख़बरें

Noida में खुला पहला Apple Store, कितना है किराया? 
साफ हवा के नाम पर बिक रहे हैं घर
दिल्ली-NCR में लग्जरी घर, पहाड़ों जैसी हवा, कम AQI, लेकिन कीमत करोड़ों में 
नंबर प्लेट की सांकेतिक तस्वीर (Pic- Getty Image)
कार का 'UP16FH 0001' नंबर 27 लाख में खरीदा, VIP नंबर के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली 
सीमा हैदर और सचिन मीणा. (File Photo: ITG)
पाकिस्तान से आई सीमा हैदर फिर हुई प्रेग्नेंट, छठे बच्चे को देगी जन्म... डॉक्टर ने दी है ये तारीख 
ये तस्वीर 27 नवंबर 2024 की है. एक व्यक्ति संसद के सामने दिल्ली की प्रदूषित हवा को लेकर विरोध कर रहा है. (File Photo: PTI)
गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर, शिलॉन्ग सबसे स्वच्छ... जानिए नोएडा-दिल्ली का हाल 

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी संग रचाई शादी, परिजनों से जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा, Video

छापेमारी में पुलिस ने 20 मोबाइल फोन, 5 CPU, 5 मॉनिटर, 1 लैपटॉप, 6 कीबोर्ड, 6 माउस, 6 हेडफोन, 1 IPTV बॉक्स, 2 एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर राउटर और 3 मोहरें बरामद की हैं.

WEBBIZ SERVICES के नाम पर ठगी

Advertisement

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे WEBBIZ SERVICES LLC नाम की एक फर्जी कंपनी के नाम पर यह धंधा चलाते थे. वे बिना किसी लाइसेंस के ओटीटी सामग्री को कैप्चर कर उसकी अवैध स्ट्रीमिंग कर देते थे, जिससे ग्राहकों को लगता था कि वे वैध सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. इस तरीके से बड़ी संख्या में NRI भारतीय ठगी का शिकार बने.

नोएडा पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि आरोपियों ने सब्सक्रिप्शन री-रूट कर हजारों ग्राहकों को धोखा दिया है. पुलिस को उनके खातों में लाखों रुपये के ट्रांजेक्शन मिले हैं, जिन्हें सीज कर दिया गया है.

डीसीपी ने कहा कि पुलिस यह पता लगा रही है कि यह नेटवर्क कब से सक्रिय था और कुल कितने लोगों को ठगा गया. उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड के इस नेटवर्क की जांच अब गहराई से की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement