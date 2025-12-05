21 साल की लड़की, फोन पर बातें और शादी का ख्वाब… 51 साल के शख्स से ठगी की ये कहानी कर देगी हैरान

ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सुनने में जितना सनसनीखेज है, उतना ही सावधान रहने की चेतावनी भी देता है. 51 साल के अविवाहित विकल सिंह भनोता खेड़ी के रहने वाले हैं. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मासूम-सी बातचीत हनीट्रैप का हिस्सा बन जाएगी. उनकी जीवन की बड़ी राशि हाथों से चली जाएगी.

और पढ़ें

घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई, जब विकल सिंह के मोबाइल पर एक अनजानी लड़की का फोन आया. लड़की ने अपनी मीठी-मीठी बातों और शादी के वादों से विकल को आकर्षित कर लिया. उसी के सहारे उसकी सहेली भी उनसे बातचीत में शामिल हो गई. ये दोनों लड़कियां 21 और 19 साल की हैं.

विकल के अनुसार, शुरुआत में लड़की ने उनसे 50 हजार रुपये अपने खाते में मंगाए. फोन पर बातें, प्यार भरे वादे और शादी का ख्वाब... सब कुछ विकल को भरोसा दिलाने के लिए किया गया. लड़की ने कहा कि शादी से पहले गोवा घूमने चलते हैं, टिकट और खर्चा आएगा करीब 5 लाख रुपए. विकल इस प्रस्ताव में फंस गए और दोनों लड़कियों द्वारा बताए गए कासना के निहाल देव पार्क में 29 नवंबर को पहुंचे.

यह भी पढ़ें: देवर को सहेली संग कमरे में भेजा, वहां लगा था कैमरा… भाभी ने रची हनीट्रैप की साजिश, वीडियो बनाकर मांगे 10 लाख रुपये

Advertisement

पार्क में दोनों लड़कियां आईं. उन्होंने विकल से प्यार भरी बातें की और विश्वास जीतने की कोशिश की. लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आया, जब दो पुरुष अचानक वहां पहुंचे. उन्होंने विकल के साथ मारपीट की और उनसे 5 लाख रुपये ले लिए. इसके साथ ही धमकी दी गई कि यदि घटना का जिक्र कहीं किया तो उनका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा.

विकल धमकी से डर गए और किसी को कुछ नहीं बताया. लेकिन जब उनके भतीजे ने उनसे पैसों का हिसाब मांगा, तब उन्हें इस आपबीती को साझा करना पड़ा. इसके बाद विकल ने कासना थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और दो लड़कियों और दो अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया.

पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान दो लड़कियों को पकड़ लिया. इनके कब्जे से लगभग 1.90 लाख रुपये कैश बरामद किए गए. दो अन्य अज्ञात लड़कों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पहले भी इसी तरह की योजनाओं के जरिए लोगों को फंसाकर ठगी करता रहा होगा.

हनीट्रैप और ऑनलाइन धोखाधड़ी में केवल धन की हानि ही नहीं होती, बल्कि पीड़ित की मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ता है, विकल सिंह की उम्र और अनुभव के बावजूद, वह भी इस चालाक और संगठित योजना का शिकार बन गए. यह घटना उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो अनजान लोगों की मीठी बातों और लालच में फंस जाते हैं.

---- समाप्त ----