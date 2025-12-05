scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

21 साल की लड़की, फोन पर बातें और शादी का ख्वाब… 51 साल के शख्स से ठगी की ये कहानी कर देगी हैरान

ग्रेटर नोएडा में ऐसी कहानी सामने आई, जो बेहद हैरान कर देने वाली है. यहां 51 साल का अविवाहित शख्स दो लड़कियों के जाल में फंस गया. लड़कियों ने शादी का वादा किया था. इसके लालच में फंसाकर 5 लाख रुपये ठग लिए. पुलिस ने दो लड़कियों समेत तीन आरोपियों को पकड़ा है. जानिये क्या है पूरी कहानी...

Advertisement
X
नोएडा के शख्स को दो लड़कियों ने हनीट्रैप में फंसाया. (Representational image)
नोएडा के शख्स को दो लड़कियों ने हनीट्रैप में फंसाया. (Representational image)

ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सुनने में जितना सनसनीखेज है, उतना ही सावधान रहने की चेतावनी भी देता है. 51 साल के अविवाहित विकल सिंह भनोता खेड़ी के रहने वाले हैं. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मासूम-सी बातचीत हनीट्रैप का हिस्सा बन जाएगी. उनकी जीवन की बड़ी राशि हाथों से चली जाएगी.

घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई, जब विकल सिंह के मोबाइल पर एक अनजानी लड़की का फोन आया. लड़की ने अपनी मीठी-मीठी बातों और शादी के वादों से विकल को आकर्षित कर लिया. उसी के सहारे उसकी सहेली भी उनसे बातचीत में शामिल हो गई. ये दोनों लड़कियां 21 और 19 साल की हैं.

विकल के अनुसार, शुरुआत में लड़की ने उनसे 50 हजार रुपये अपने खाते में मंगाए. फोन पर बातें, प्यार भरे वादे और शादी का ख्वाब... सब कुछ विकल को भरोसा दिलाने के लिए किया गया. लड़की ने कहा कि शादी से पहले गोवा घूमने चलते हैं, टिकट और खर्चा आएगा करीब 5 लाख रुपए. विकल इस प्रस्ताव में फंस गए और दोनों लड़कियों द्वारा बताए गए कासना के निहाल देव पार्क में 29 नवंबर को पहुंचे.

सम्बंधित ख़बरें

Woman attempted loot
इंस्टा पर दोस्ती, लड़की ने घर बुलाकर मंगाई बीयर, फिर... 
भाभी ने सहेली संग मिलकर देवर को हनीट्रैप में फंसाया. (Photo: ITG)
देवर को सहेली संग कमरे में भेजा... भाभी ने रची हनीट्रैप की साजिश 
हनीट्रैप में फंसाने वाली महिला की कहानी. (Photo: Representational)
पहले प्यार जताती, फिर बनाती थी संबंध... शातिर लेडी की कहानी! 
राजस्थान इंटेलिजेंस ने मंगत सिंह नाम के आरोपी को पकड़ा है. (Photo: ITG)
आईएसआई के लिए कर रहा था जासूसी, राजस्थान इंटेलिजेंस ने पकड़ा 
तीन आरोपियों ने मिलकर किया हनीट्रैप. (Photo: Screengrab)
20 साल की लड़की, दो युवक और हनीट्रैप... शख्स का बनाया वीडियो, फिर मांगे 50 लाख 

यह भी पढ़ें: देवर को सहेली संग कमरे में भेजा, वहां लगा था कैमरा… भाभी ने रची हनीट्रैप की साजिश, वीडियो बनाकर मांगे 10 लाख रुपये

Advertisement

पार्क में दोनों लड़कियां आईं. उन्होंने विकल से प्यार भरी बातें की और विश्वास जीतने की कोशिश की. लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आया, जब दो पुरुष अचानक वहां पहुंचे. उन्होंने विकल के साथ मारपीट की और उनसे 5 लाख रुपये ले लिए. इसके साथ ही धमकी दी गई कि यदि घटना का जिक्र कहीं किया तो उनका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा.

Noida girl phone call marriage dreams 51 year old man honeytrap

विकल धमकी से डर गए और किसी को कुछ नहीं बताया. लेकिन जब उनके भतीजे ने उनसे पैसों का हिसाब मांगा, तब उन्हें इस आपबीती को साझा करना पड़ा. इसके बाद विकल ने कासना थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और दो लड़कियों और दो अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया.

पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान दो लड़कियों को पकड़ लिया. इनके कब्जे से लगभग 1.90 लाख रुपये कैश बरामद किए गए. दो अन्य अज्ञात लड़कों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पहले भी इसी तरह की योजनाओं के जरिए लोगों को फंसाकर ठगी करता रहा होगा.

हनीट्रैप और ऑनलाइन धोखाधड़ी में केवल धन की हानि ही नहीं होती, बल्कि पीड़ित की मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ता है, विकल सिंह की उम्र और अनुभव के बावजूद, वह भी इस चालाक और संगठित योजना का शिकार बन गए. यह घटना उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो अनजान लोगों की मीठी बातों और लालच में फंस जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement