VIDEO: तेज रफ्तार कार की टक्कर से 10 फीट हवा में उछल गई नीलगाय, जमीन पर गिरते ही तोड़ा दम

यूपी के सहारनपुर में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया. नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव टिडोली में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार बाइक अचानक सड़क पर आई नीलगायों से जा टकराई. इस भीषण हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि, टक्कर से दूसरी दिशा से आ रही कार की चपेट में आई एक नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के शिकार सुहैल, उनकी पत्नी नाजरीन और ससुर अब्दुल रहमान खानआलमपुरा से तीतरों में एक शादी समारोह में जा रहे थे. बाइक नीलगाय से इतनी जोर से टकराई कि वे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय पुलिस ने तुरंत तीनों को अस्पताल भेजा.

दुर्घटनास्थल के पास लगे पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा हादसा कैद हुआ है. फुटेज में साफ देखा गया कि अचानक दो नीलगाय खेतों से सड़क पर आ गईं और एक सीधे बाइक से टकरा गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दूसरी दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने भी दूसरी नीलगाय को टक्कर मार दी. इस टक्कर के कारण दोनों नीलगाय लगभग 10 फीट हवा में उछल गईं. हादसे में एक नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी नीलगाय उठकर खेतों की ओर भाग गई. ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि इस क्षेत्र में नीलगायों का सड़क पर आना आम बात हो गया है, जिससे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं.

ग्रामीणों ने वन विभाग से नीलगायों की बढ़ती संख्या और सड़क पर उनकी आवाजाही पर नियंत्रण करने की मांग की है, ताकि ऐसे खतरनाक हादसों पर रोक लग सके. सीओ सदर संदीप कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और घायलों को इलाज के लिए भेजा

