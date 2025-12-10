scorecardresearch
 
मुजफ्फरनगर: लाइसेंसी बंदूक से बना रहा था वीडियो... नाबालिग के हाथों ट्रिगर दबते ही सुरक्षा गार्ड की मौत

मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो बनाना एक नाबालिग को भारी पड़ गया. वीडियो शूट के दौरान गलती से ट्रिगर दबने पर गोली चली, जिससे सुरक्षा गार्ड शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बंदूक कब्जे में लेकर नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है. परिजनों ने हत्या और दुर्घटना दोनों की आशंका जताई है.

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Sandeep Saini/ITG)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी लापरवाही जानलेवा साबित हुई. नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के जानसठ रोड स्थित द्वारका सिटी में एक निर्माणाधीन मकान में मंगलवार शाम एक नाबालिग युवक लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो बना रहा था. इसी दौरान अचानक ट्रिगर दब गया और गोली चल गई, जिससे 21 वर्षीय सुरक्षा गार्ड शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घायल सुरक्षा गार्ड को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बंदूक को कब्जे में ले लिया और नाबालिग युवक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर की मस्जिदों से हटाए गए 40 लाउडस्पीकर, रात के अंधेरे में पुलिस का एक्शन

परिजनों ने हत्या या दुर्घटना का अंदेशा जताया

मृतक शुभम के परिजनों ने इस मामले में कई सवाल उठाए हैं. शुभम के मामा राहुल ने बताया कि बंदूक अंदर लॉकर में रखी हुई थी, ऐसे में नाबालिग के हाथ में वह कैसे आई? इसके अलावा बंदूक में कारतूस कैसे भरा गया और वीडियो बनाते समय अचानक गोली कैसे चल गई. इन सवालों पर परिवार का शक गहराता जा रहा है.

परिजनों का कहना है कि गोली शुभम की पीठ पर करीब 10 मीटर की दूरी से लगी थी. राहुल ने बताया कि गोली चलना कोई मामूली बात नहीं होती. ट्रिगर दबाने के बाद ही गोली चलती है, इसलिए यह मामला संदिग्ध लग रहा है. परिवार ने थाने में तहरीर देकर हत्या या दुर्घटना की दिशा में जांच की मांग की है.

सुरक्षा गार्ड की नौकरी नहीं, देखभाल का काम करता था शुभम

परिजनों ने यह भी बताया कि शुभम सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात नहीं था, बल्कि वह वहां एक आवास पर देखरेख का काम करता था. उसके साथ काम करने वाले दो लड़कों ने बताया था कि बंदूक लॉकर में ही रखी रहती थी. ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि नाबालिग के पास बंदूक कैसे पहुंची और उसने उसे लोड कर कैसे ट्रिगर दबा दिया.

परिजनों ने मांग की है कि जल्द से जल्द जांच कर सच सामने लाया जाए और दोषी को सख्त सजा दी जाए. उन्होंने कहा कि वीडियो और फोटो में दोनों युवक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस मामले की गहराई से जांच जरूरी है.

सीओ नई मंडी ने दी घटना की जानकारी

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शुभम, जो बेहड़ा (थाना भोपा) का रहने वाला था, घटना के समय अपने एक साथी के साथ वीडियो बना रहा था. लाइसेंसी असलहे के साथ वीडियो बनाते समय ही अचानक फायर हो गया और गोली शुभम को लगी.

घायल को बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौके पर सीओ नई मंडी, स्थानीय पुलिस टीम और फील्ड यूनिट ने पहुंचकर पूरे मामले की जांच की.

नाबालिग युवक हिरासत में, जांच जारी

पुलिस के अनुसार, जिस नाबालिग युवक के हाथ से गोली चली, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. लाइसेंसी असलहे को भी जब्त कर लिया गया है. पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सीओ राजू कुमार साव ने बताया कि पूरे मामले में नई मंडी पुलिस टीम तेजी से कार्रवाई कर रही है और जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

