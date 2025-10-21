बेटी को बचाने में मां भी डूबी पानी में, कन्नौज में गंगा में नहाते समय हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सोमवार को गंगा नदी में नहाते समय एक महिला और उसकी 15 साल की बेटी डूब गईं. पुलिस ने ये जानकारी दी है. स्थानीय एसएचओ कपिल दुबे ने बताया कि यह घटना गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के फराहरान में हुई, जब 35 साल की प्रीति मिश्रा और उनकी 15 साल की बेटी निशा अपने गांव के पास गंगा में नहाने गई थीं, जहां दो अन्य महिलाएं भी नहा रही थीं.

यहीं नहाते समय निशा का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई. उसे बचाने की कोशिश में प्रीति भी तेज बहाव में बह गई. एसएचओ ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों के शोर मचाने पर गोताखोरों को बुलाया गया, जिन्होंने लगभग 2 किलोमीटर नीचे जाकर शवों को बरामद किया.

पानी में डूबकर मौत के मामले में अधिकतर देखा गया है कि किसी एक को डूबने से बचाने के चक्कर में किसी और ने अपनी जान गंवा दी. कुछ समय पहले राजस्थान के उदयपुर में ऐसा ही मामला सामने आया था हालांकि ये मगरगमच्छ के हमले से जुड़ा हुआ था. यहां हिरण मगरी थाना क्षेत्र में तालाब किनारे कपड़े धो रही महिला को अचानक मगरमच्छ ने हमला कर पानी में खींच लिया. महिला अपनी 12 साल की बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी वह खुद मगरमच्छ का शिकार बन गई.

---- समाप्त ----