मेरठ: मैदान बना जंग का अखाड़ा, क्रिकेट खेल रहे युवकों में विवाद... ट्रैक्टर से भी कुचलने का प्रयास

मेरठ में सोमवार को क्रिकेट खेल के दौरान उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि दो टीमों के बीच कहासुनी के बाद फायरिंग और पथराव शुरू हो गया. जिसके बाद एक पक्ष के युवकों ने फायरिंग का आरोप लगाते हुए दूसरे पक्ष को ट्रैक्टर से कुचलने की भी कोशिश की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, गांव में युवकों में क्रिकेट मैच के दौरान आपस में विवाद हो गया. विवाद के दौरान युवक आपस में भिड़ गए और हालात इतने बिगड़े कि ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई. आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई. जिसमें एक युवक घायल भी हो गया.

घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मामला मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव का है. जहां के रहने वाले कुछ युवक निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड स्थित एक मैदान पर मैच खेलने के लिए पहुंचे. उनका मैच नगला गांव के युवकों के साथ था. मैच के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई और फिर मारपीट हो गई. इस दौरान फायरिंग भी की गई. जिससे एक युवक घायल हो गया.

वहीं इसी समय एक शख्स ने अपना ट्रैक्टर दौड़ा लिया और दूसरे पक्ष के युवकों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की. फिलहाल घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल युवक का नाम शिवम है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

