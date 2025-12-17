scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेरठ: मैदान बना जंग का अखाड़ा, क्रिकेट खेल रहे युवकों में विवाद... ट्रैक्टर से भी कुचलने का प्रयास

उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान फायरिंग भी हुई और एक युवक ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास भी किया.

Advertisement
X
क्रिकेट खेलने के दौरान युवकों में मारपीट. (Photo: Screengrab)
क्रिकेट खेलने के दौरान युवकों में मारपीट. (Photo: Screengrab)

मेरठ में सोमवार को क्रिकेट खेल के दौरान उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि दो टीमों के बीच कहासुनी के बाद फायरिंग और पथराव शुरू हो गया. जिसके बाद एक पक्ष के युवकों ने फायरिंग का आरोप लगाते हुए दूसरे पक्ष को ट्रैक्टर से कुचलने की भी कोशिश की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, गांव में युवकों में क्रिकेट मैच के दौरान आपस में विवाद हो गया. विवाद के दौरान युवक आपस में भिड़ गए और हालात इतने बिगड़े कि ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई. आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई. जिसमें एक युवक घायल भी हो गया. 

यह भी पढ़ें: मेडिकल अफसर बने गणेश बरैया... कानूनी लड़ाई के बाद मिला था MBBS, तीन फीट के डॉक्टर की कहानी

सम्बंधित ख़बरें

Mukherjee Nagar Aman murder case
रेस्टोरेंट में झगड़े के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या, 4 गिरफ्तार, एक नाबालिग भी हिरासत में 
India sets up three new military bases to make its eastern border impregnable
तीन साल में CAPFs में 438 आत्महत्याएं और 7 फ्रैट्रिसाइड, 2014 से अब तक 23 हजार से ज्यादा जवानों ने दिया इस्तीफा 
मेरठ में बिजनेसमैन को हनीट्रैप में फंसाया 
पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को अरेस्ट किया है. (Photo: Screengrab)
वीडियो कॉल कर रिकॉर्ड कर ली बातचीत, फिर महिला ने धमकाकर मांगे 5 लाख 
मेरठ में 'भैया' कहने पर भड़का डॉक्टर! 

घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मामला मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव का है. जहां के रहने वाले कुछ युवक निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड स्थित एक मैदान पर मैच खेलने के लिए पहुंचे. उनका मैच नगला गांव के युवकों के साथ था. मैच के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई और फिर मारपीट हो गई. इस दौरान फायरिंग भी की गई. जिससे एक युवक घायल हो गया.

Advertisement

वहीं इसी समय एक शख्स ने अपना ट्रैक्टर दौड़ा लिया और दूसरे पक्ष के युवकों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की. फिलहाल घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल युवक का नाम शिवम है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement