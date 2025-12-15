'गार्जियन के साथ आया करिए...', मंदिर में भाई-बहन को रोककर महिला दारोगा ने की पूछताछ, घर पर भी लगवाया फोन

सोशल मीडिया पर यूपी के मऊ जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला थाने की प्रभारी मंजू सिंह कुछ नाबालिग लड़कियों से पूछताछ करती और उनके परिजनों से फोन पर बात करती दिख रही हैं. यह कार्रवाई मिशन शक्ति अभियान के तहत शीतला माता मंदिर परिसर में की गई. इस दौरान दारोगा कहती हैं- 'गार्जियन के साथ आया करिए.' हालांकि, इस वीडियो के सामने के बाद यूजर्स सवाल भी उठा रहे हैं. उन्होंने पुलिस द्वारा इस तरीके किसी से कैमरे पर पूछताछ करने को सही नहीं ठहराया.

'मिशन शक्ति' के तहत की गई पूछताछ

वायरल वीडियो की जानकारी करने पर पता चला कि यह मऊ जनपद का है और वीडियो में दिख रही महिला इंस्पेक्टर मऊ महिला थाने की प्रभारी मंजू सिंह हैं. महिला इंस्पेक्टर ने बताया कि यह वीडियो 14 दिसंबर का है और वह 'मिशन शक्ति अभियान' (05) के तहत अपनी टीम के साथ शीतला माता मंदिर में मौजूद थीं.

परिजनों से बात कर हुई संतुष्टि

मंदिर परिसर में घूम रही कुछ नाबालिग लड़कियों और उनके साथ मौजूद एक लड़के को देखकर महिला इंस्पेक्टर ने उनसे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि वह अपने भाई के साथ मंदिर आई है. सुरक्षा की दृष्टि से, महिला इंस्पेक्टर ने लड़की के परिवार वालों का मोबाइल नंबर लेकर उनसे फोन पर बात की. परिजनों ने फोन पर पुष्टि की कि लड़की अपने भाई के साथ उनकी जानकारी में ही मंदिर गई है.

गाजीपुर से मऊ आए थे बच्चे

महिला इंस्पेक्टर मंजू सिंह ने बताया कि ये सभी लड़कियां और लड़का गाजीपुर जनपद से मऊ आए थे. उनके परिजनों से बात करके यह सुनिश्चित किया गया कि उनकी उपस्थिति की जानकारी परिवार को है. पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि लड़कियों के साथ मौजूद लड़का उनका भाई ही था और कोई अनियमितता नहीं थी.

