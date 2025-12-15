scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'गार्जियन के साथ आया करिए...', मंदिर में भाई-बहन को रोककर महिला दारोगा ने की पूछताछ, घर पर भी लगवाया फोन

यूपी के मऊ में महिला थाना प्रभारी मंजू सिंह का नाबालिग लड़कियों से पूछताछ करने का वीडियो वायरल हुआ है. उन्होंने 'मिशन शक्ति' के तहत शीतला माता मंदिर में यह कार्रवाई की. वीडियो में इंस्पेक्टर ने लड़कियों से कहा, "गार्जियन के साथ आया करिए." हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने सार्वजनिक रूप से कैमरे पर इस तरह पूछताछ करने पर सवाल उठाए हैं.

Advertisement
X
मंदिर में भाई-बहन से पूछताछ करती मऊ की महिला इंस्पेक्टर Photo- Screengrab)
मंदिर में भाई-बहन से पूछताछ करती मऊ की महिला इंस्पेक्टर Photo- Screengrab)

सोशल मीडिया पर यूपी के मऊ जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला थाने की प्रभारी मंजू सिंह कुछ नाबालिग लड़कियों से पूछताछ करती और उनके परिजनों से फोन पर बात करती दिख रही हैं. यह कार्रवाई मिशन शक्ति अभियान के तहत शीतला माता मंदिर परिसर में की गई. इस दौरान दारोगा कहती हैं- 'गार्जियन के साथ आया करिए.' हालांकि, इस वीडियो के सामने के बाद यूजर्स सवाल भी उठा रहे हैं. उन्होंने पुलिस द्वारा इस तरीके किसी से कैमरे पर पूछताछ करने को सही नहीं ठहराया.

'मिशन शक्ति' के तहत की गई पूछताछ

वायरल वीडियो की जानकारी करने पर पता चला कि यह मऊ जनपद का है और वीडियो में दिख रही महिला इंस्पेक्टर मऊ महिला थाने की प्रभारी मंजू सिंह हैं. महिला इंस्पेक्टर ने बताया कि यह वीडियो 14 दिसंबर का है और वह 'मिशन शक्ति अभियान' (05) के तहत अपनी टीम के साथ शीतला माता मंदिर में मौजूद थीं.

सम्बंधित ख़बरें

प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया. (Photo: uppsc.gov.in)
प्रयागराज: लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्र, पूरा इलाका छावनी में तब्दील 
कनाडा से लौटे एक एनआरआई ने बताया कि भारत में नौकरियों की दिक्कत है. ( Photo: Pixabay)
600 आवेदन, सिर्फ 4 इंटरव्यू.... कनाडा से लौटी NRI ने दिखाई भारत में नौकरी का सच 
दुबई में सुरक्षा और ईमानदारी की मिसाल देखने को मिला है. (Photo: bikergirldubai)
महिला ने लाखों का बिरकिन बैग सार्वजनिक जगह छोड़ा, घंटो बाद भी नहीं हुआ गायब 
बिना हेलमेट पकड़े गए बुजुर्ग का मजेदार जवाब सुनकर ट्रैफिक पुलिस ने चालान की जगह समझदारी दिखाई, जिसका वीडियो वायरल हो गया. (Photo: Instagram/memes_tube099)
बिना हेलमेट बाइक सवार को रोका... जवाब सुन ट्रैफिक पुलिस मुस्कुराया, वीडियो वायरल 
महंगे किराए से बचने के लिए कनाडा का एक छात्र कॉलेज जाने के लिए रोज हवाई जहाज से सफर कर रहा है. (Photo: Instagram/ai.with.mark)
कॉलेज जाने के लिए प्लेन से करता है सफर! किराया बचाने के लिए छात्र का अनोखा फैसला 

परिजनों से बात कर हुई संतुष्टि

मंदिर परिसर में घूम रही कुछ नाबालिग लड़कियों और उनके साथ मौजूद एक लड़के को देखकर महिला इंस्पेक्टर ने उनसे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि वह अपने भाई के साथ मंदिर आई है. सुरक्षा की दृष्टि से, महिला इंस्पेक्टर ने लड़की के परिवार वालों का मोबाइल नंबर लेकर उनसे फोन पर बात की. परिजनों ने फोन पर पुष्टि की कि लड़की अपने भाई के साथ उनकी जानकारी में ही मंदिर गई है.

Advertisement

गाजीपुर से मऊ आए थे बच्चे

महिला इंस्पेक्टर मंजू सिंह ने बताया कि ये सभी लड़कियां और लड़का गाजीपुर जनपद से मऊ आए थे. उनके परिजनों से बात करके यह सुनिश्चित किया गया कि उनकी उपस्थिति की जानकारी परिवार को है. पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि लड़कियों के साथ मौजूद लड़का उनका भाई ही था और कोई अनियमितता नहीं थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement