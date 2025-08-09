शराब विवाद से शुरू हुई रंजिश का खूनी अंत, अमेठी में युवक की चाकू से हत्या

यूपी के अमेठी में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें शराब को लेकर हुए विवाद ने हत्या का रूप ले लिया. पुलिस के अनुसार, 35 साल के राम बहादुर ने अपने पड़ोसी 40 साल के राजेश कुमार पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी.

एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि घटना शुक्रवार शाम की है. आरोपी राम बहादुर को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि 5 अगस्त को दोनों के बीच शराब खरीदने और पीने को लेकर विवाद हुआ था.

निजी रंजिश में राजेश की हत्या

इस दौरान राजेश कुमार ने न केवल उसे पीटा, बल्कि उसके मोटरसाइकिल पर ईंट मारकर भी अपमानित किया. इस अपमान को वह भूल नहीं पाया और बदला लेने की ठान ली. शुक्रवार को मौके का फायदा उठाते हुए राम बहादुर ने राजेश कुमार को रास्ते में रोक लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए.

राजेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. हमले के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग भयभीत हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है.

पुरानी दुश्मनी में हत्या: एसपी

एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि यह मामला व्यक्तिगत रंजिश और पुरानी कहासुनी का परिणाम है. उन्होंने यह भी बताया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

गांव के लोगों ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एक मामूली विवाद ने दो परिवारों को बर्बाद कर दिया. जहां एक ओर एक परिवार का सहारा छिन गया, वहीं दूसरी ओर आरोपी का परिवार भी संकट में है.



