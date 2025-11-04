UP: घायल युवकों की मदद कर रहे लेखपाल को ही समझा हमलावर, लाठी-डंडों से पीटकर किया अधमरा

लखनऊ के बीकेटी तहसील में तैनात लेखपाल सुखवीर पर मंगलवार दोपहर उस समय हमला हो गया जब वे सड़क हादसे में घायल दो युवकों की मदद कर रहे थे. दोपहर करीब 1 बजे पुरवा गांव के एलडीए कैंप कार्यालय के सामने दो बाइक सवार युवक फिसलकर गिर गए. मौके पर मौजूद सुखवीर ने तुरंत उन्हें उठाया और पास के ओम पॉलीक्लिनिक अस्पताल पहुंचाया.

इलाज के दौरान जैसे ही घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे, उन्हें गलतफहमी हो गई कि हादसा लेखपाल की वजह से हुआ है. इसके बाद परिजनों ने कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर सुखवीर पर हमला कर दिया. आरोप है कि हिमांशु, आकाश, शिवा, हर्षित, विशाल समेत कई लोगों ने लाठी-डंडों से उन्हें पीटा. हमले में सुखवीर के सिर पर गंभीर चोट आई और वे मौके पर ही बेहोश हो गए.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

स्थानीय लोगों की मदद से सुखवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया. होश में आने के बाद उन्होंने थाना सैरपुर में हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सुखवीर ने बताया कि हमलावर जानते थे कि वे सरकारी ड्यूटी पर हैं, फिर भी हमला किया गया. थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

