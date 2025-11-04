scorecardresearch
 

Feedback

UP: घायल युवकों की मदद कर रहे लेखपाल को ही समझा हमलावर, लाठी-डंडों से पीटकर किया अधमरा

लखनऊ के बीकेटी तहसील में तैनात लेखपाल सुखवीर घायल युवकों की मदद करते हुए खुद पिटाई का शिकार बन गए. हादसे के बाद घायलों के परिजनों ने उन्हें ही हमलावर समझकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा. सिर में गंभीर चोट आने से सुखवीर बेहोश हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
मानवता दिखाना पड़ा भारी!(Photo: Ankit Mishra/ITG)
मानवता दिखाना पड़ा भारी!(Photo: Ankit Mishra/ITG)

लखनऊ के बीकेटी तहसील में तैनात लेखपाल सुखवीर पर मंगलवार दोपहर उस समय हमला हो गया जब वे सड़क हादसे में घायल दो युवकों की मदद कर रहे थे. दोपहर करीब 1 बजे पुरवा गांव के एलडीए कैंप कार्यालय के सामने दो बाइक सवार युवक फिसलकर गिर गए. मौके पर मौजूद सुखवीर ने तुरंत उन्हें उठाया और पास के ओम पॉलीक्लिनिक अस्पताल पहुंचाया.

इलाज के दौरान जैसे ही घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे, उन्हें गलतफहमी हो गई कि हादसा लेखपाल की वजह से हुआ है. इसके बाद परिजनों ने कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर सुखवीर पर हमला कर दिया. आरोप है कि हिमांशु, आकाश, शिवा, हर्षित, विशाल समेत कई लोगों ने लाठी-डंडों से उन्हें पीटा. हमले में सुखवीर के सिर पर गंभीर चोट आई और वे मौके पर ही बेहोश हो गए.

यह भी पढ़ें: लखनऊ का अनामिका हत्याकांड: घर में घुसकर 2 साल की मासूम के सामने मां को गोद डाला, शरीर पर मिले थे चाकू के 34 वार, अब दोषियों को उम्रकैद

सम्बंधित ख़बरें

Verification of 150 million voters door-to-door in UP.
लखनऊ में SIR की प्रक्रिया शुरू, घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे BLO 
अब ड्यूटी पहले, Reel बाद में... यूपी में सोशल मीडिया वाले पुलिसकर्मी होंगे साइडलाइन 
RSS शताब्दी समारोह पर CM योगी ने दिवाली और किसानों के मुद्दे पर सपा प्रमुख पर बोला हमला (Photo: PTI)
यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ की जाएगी ये खास व्यवस्था, सीएम योगी ने मीटिंग में दिए आदेश 
Anamika Singh was murdered in Chinhat, Lucknow (file photo)
घर में घुसकर बच्ची के सामने मां को गोद डाला, शरीर पर मिले थे चाकू के 34 वार 
Profit should be as much as the salt in the food: Tunde Kababi
वाह लखनऊ! यूनेस्को ने दिया स्वाद का ताज, दुनिया में जलवा 

देखें वीडियो...

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

स्थानीय लोगों की मदद से सुखवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया. होश में आने के बाद उन्होंने थाना सैरपुर में हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सुखवीर ने बताया कि हमलावर जानते थे कि वे सरकारी ड्यूटी पर हैं, फिर भी हमला किया गया. थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bilaspur Train Accident
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Advertisement