लखनऊ में ज्वेलरी कंपनी से 2.5 किलो सोना गायब, महिला कर्मचारी ने करोड़ों का माल उड़ाया, CCTV में खुली पोल

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित प्रसिद्ध HSJ ज्वेलर्स जिन्होंने श्रीराम लला के आभूषण तैयार किए थे, उनके यहां बड़ी चोरी का मामला सामने आया है. कंपनी की एक महिला कर्मचारी पर करीब 2.5 किलो सोना चोरी करने का आरोप लगा है. धीरे-धीरे गायब किया गया यह सोना करीब 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का बताया जा रहा है.

2.5 करोड़ रुपये की चोरी.(Photo: AI-generated)
लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में स्थित एक नामी ज्वेलरी कंपनी में करोड़ों रुपये की चोरी का मामला सामने आया है. कंपनी की एक महिला कर्मचारी पर ढाई किलो सोना चुराने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि आरोपी कोमल श्रीवास्तव कंपनी में बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थी और उसने लंबे समय तक धीरे-धीरे सोना गायब किया.

जानकारी के मुताबिक, गोमतीनगर स्थित HSJ ज्वेलर्स, जिन्होंने भगवान श्रीराम लला के आभूषण तैयार किए थे, उनके ऑफिस में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने करीब 2.5 किलो सोना धीरे-धीरे चोरी कर लिया. इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

आरोपी की लाइफस्टाइल से बढ़ा संदेह 

जांच के अनुसार, कंपनी के स्टॉक की जांच के दौरान सोने की भारी कमी पाई गई. जब अधिकारियों ने रिकॉर्ड का मिलान किया तो गहनों का हिसाब मेल नहीं खाया. इसी बीच कंपनी प्रबंधन को शक तब हुआ जब आरोपी कोमल ने अपने लिए नया प्लॉट और कार खरीदी. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें कोमल की हरकतें साफ नजर आईं.

Advertisement

पुलिस जांच में जुटी, मुकदमा दर्ज

इस खुलासे के बाद कंपनी प्रबंधन ने गोमतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश और पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है. चोरी गए सोने की अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

    Advertisement