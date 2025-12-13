UP: कांस्टेबल ने किया सुसाइड, किराए के घर में फंदे से लटका मिला शव

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 28 साल के कांस्टेबल ने शुक्रवार को किराए के घर में आत्महत्या कर ली. एक एजेंसी के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि एक कांस्टेबल ने फांसी लगा ली है. जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

अधिकारियों ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक की पहचान कांस्टेबल बाल किशन के रूप में हुई है, जो अलीगढ़ जिले के पिसावा गांव का रहने वाला था.उन्होंने बताया कि वह 2019 बैच में भर्ती हुआ था और आलमबाग पुलिस स्टेशन में तैनात था.

पुलिस ने बताया कि आगे की कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं. परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

