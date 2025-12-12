scorecardresearch
 
'मम्मा को जहर दे दिया, बुआ और पापा ने बहुत मारा था...', 4 साल के बेटे ने खोली 'सुसाइड' की पोल

झांसी में घरेलू विवाद ने दिल दहला देने वाला रूप ले लिया. खर्चे को लेकर हुए झगड़े के बाद 25 वर्षीय मोनिका उर्फ रोली दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के 4 वर्षीय बेटे ने पिता और बुआ पर मारपीट का आरोप लगाया है. परिजन इसे उत्पीड़न का मामला बता रहे हैं, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और न्याय की मांग तेज हो गई है.

4 साल के बेटे ने खोली महिला के सुसाइड की पोल (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के झांसी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. खर्चे को लेकर शुरु हुए विवाद में 25 साल की मोनिका ने पिटाई से आहत होकर जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. 4 साल मासूम बेटे का आरोप है कि पापा और बुआ ने मां को बहुत मारा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को कब्जे में लिया. इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज मॉर्चरी भेज दिया.

फीस और खर्चा नहीं देता था पति

मृतका का नाम मोनिका उर्फ रोली दुबे था. उसका मायका प्रतापगढ़ जिले में था. 26 फरवरी 2020 में उसकी शादी झांसी में शहर कोतवाली अंतर्गत नगरिया कुआं मोहल्ले में रहने वाले शिवम दुबे से हुई थी. शादी के बाद उनका 4 साल का एक बेटा है. मृतका की भाभी कोमल पांडे ने बताया- मेरे ननदोई शिवम प्राइवेट काम करता था. मगर ननद मोनिका को बच्चे की फीस और खर्चा नहीं देता था. इससे वो परेशान रहती थी. ननदोई दो महीने से बैंग्लोर में था. 3 दिन पहले ही वो घर आया था. मंगलवार रात को दोनों का पैसों को लेकर विवाद हो गया. मेरे पास फोन आया तो मैंने समझाकर मामला शांत करा दिया. 

वीडियो कॉल पर भाभी ने कहा- क्यों मार रहे हो?

कोमल पांडे ने आगे बताया- बुधवार सुबह मोनिका का फोन आया कि सास, ननद गाली दे रही है. उसने वीडियो कॉल करके खिड़की के पास फोन रख दिया. बोली भाभी आप चोरी छुपे देखते रहना. तब मोनिका को उसकी ननद ने धक्का दिया तो वो गिर गई. उठकर उसने ननद को धक्का दे दिया. तब ननद व पति मारपीट करने लगे. मैंने कहा कि क्यों मार रहे हो तो फोन छीनकर काट दिया. तब मैंने ननदोई शिवम के पास फोन किया. तब बोलने लगे कि इसमें कमी है. तब हमने कहा कि दो दिन रुक जाओ, मेरे पति आ जाएंगे तो हम आकर मोनिका को ले जाएंगे.

12 बजे बोले मोनिका ने जहर खाया है, 4 बजे ले गए अस्पताल

कोमल पांडे ने आगे बताया- बुधवार सुबह 10 बजे झगड़ा हुआ था. 12 बजे हमारे पास ननदोई का फोन आया कि मोनिका ने जहर खा लिया. हमने कहा कि आप अस्पताल ले जाओ. मगर अस्पताल नहीं ले गए. फिर तबीयत बिगड़ने पर 4 बजे अस्पताल ले गए. फिर कहने लगे कि बहुत सीरियस है. तब हम लोग घर से रवाना हुए. गुरुवार सुबह 7 बजे झांसी पहुंचे तो घर के बाहर मोनिका का शव रखा था और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. ननद भाग चुकी थी. तब हमने 112 नंबर पर कॉल किया. अब हमें न्याय चाहिए.

'मम्मा को जहर दे दिया, बुआ और पापा ने बहुत मारा था...'
 
मृतका के 4 साल के बेटे ओम दुबे ने बताया कि पापा ने मारा तो बुआ ने भी मम्मा को मार दिया है. उनको जहर दे दिया. हमने उनकी लड़ाई देखी थी. लड़ाई में मैंने पापा और मम्मा की फोटो खींच दी. पापा, मम्मा को मार रहे थे और बुआ ने भी मारा. अब मम्मी मर गई.
 
 जब इस मामले में शहर कोतवाली प्रभारी विद्यासागर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि झगड़ा होने पर मोनिका ने जहर खा लिया था. उसे मेडिकल कालेज ले जाया गया था. इसके बाद घर ले आए, जहां उसकी मौत हो गई. सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है. फिलहाल अभी तक परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है. तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी. 

