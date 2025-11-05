scorecardresearch
 

ऐसी बेरहमी! झाड़ियों में मिला 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला का शव... पति दिन रात करता था शक

लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पांच माह की प्रेग्नेंट पूजा गुप्ता की सड़ी हुई लाश बशहरी गांव के बाग में मिली. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है. परिजनों ने पति राजू गुप्ता पर शक जताते हुए हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने पति और अज्ञात साथियों पर हत्या का केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

झाड़ियों में मिला 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला का शव (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. माल थानाक्षेत्र में एक 35 वर्षीय महिला पूजा गुप्ता की सड़ी हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई. पूजा पांच महीने की गर्भवती थीं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई है.

बेटी ने सीधे पिता का बताया हत्यारा

हत्या का शक किसी और पर नहीं बल्कि खुद उसके पति राजू गुप्ता पर है. मंगलवार को पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंची पूजा की बेटी सुमन ने सीधे अपने पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाया है. सुमन ने पुलिस को बताया कि 31 अक्टूबर को उसका पिता राजू मां को लेकर मेरे पास मेरे हॉस्टल आया था, लेकिन शाम से तीन दिन तक मां का फोन बंद रहा और पिता कोई सही जवाब नहीं दे रहे थे.

किसान को ऐसे हाल में मिला शव

मामला 2 नवंबर की माल थाना क्षेत्र से सुबह सामने आया. बशहरी गांव में किसान राजपाल अपने बाग में जुताई कर रहे थे. झाड़ियों के पास से भयंकर दुर्गंध आ रही थी. पास जाकर देखने पर वहां एक महिला का शव पड़ा मिला. किसान ने तुरंत ग्राम प्रधान को और फिर पुलिस को सूचना दी.

पति ने खुद कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश की. हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस दिन शव मिला, उसी दिन दोपहर में पति राजू गुप्ता ने दुबग्गा थाने में पत्नी पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जब पुलिस ने राजू की दी गई तस्वीर का मिलान किया, तो वह बशहरी गांव में मिली लाश से हो गया.

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पति राजू गुप्ता पत्नी पूजा पर अवैध संबंधों का शक करता था. पूजा सोशल मीडिया पर कई लोगों से बातचीत करती थी. इसके अलावा, पूजा ने राजू से कुछ जमीन भी अपने नाम करवा ली थी, जिससे राजू नाराज रहता था. पुलिस आशंका जता रही है कि इन्हीं कारणों से राजू ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.

पति और अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज

एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे ने बताया बेटी सुमन की तहरीर पर पति राजू गुप्ता और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमॉर्टम से गला दबाकर मारे जाने की पुष्टि हुई है. कुछ अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है.

---- समाप्त ----
