UP: तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत, गाड़ी छोड़ भागा ड्राइवर

यूपी के ललितपुर में शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के बिरधा पुलिस चौकी के पास हुआ, जब सागर से झांसी जा रही एक तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक सवार दो लोगों को कुचल दिया.

दो लोगों की मौके पर हुई मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दुर्घटना में 40 साल के गंगाराम और 30 साल के राजेश की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस इतनी तेज गति से आ रही थी कि चालक बाइक को देखकर भी गाड़ी नहीं रोक सका और सीधे पीछे से टक्कर मार दी. हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

सदर सर्किल अधिकारी (सीओ) अजय कुमार ने बताया कि बस चालक हादसे के बाद करीब एक किलोमीटर आगे जाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

चालक की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि बस सागर (मध्य प्रदेश) से झांसी (उत्तर प्रदेश) की ओर जा रही थी और ललितपुर के शहरी इलाके में प्रवेश करते ही यह हादसा हुआ. हादसे के बाद से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र में स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन कराया जाए और भारी वाहनों की जांच की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. वहीं, पुलिस ने कहा है कि चालक की तलाश जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.



