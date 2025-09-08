महिला ने की आत्महत्या, ससुराल से शव को बाइक पर लादकर मायके लाए परिजन, वीडियो

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक मृतक महिला के शव कोई एंबुलेंस या गाड़ी तक नसीब नहीं हुई. शव को बाइक पर लादकर ले जाने दुखद वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. वहां से गुजरते हुए किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. बताया जा रहा है कि महिला द्वारा कथित आत्महत्या के बाद मायका पक्ष और सुसराल पक्ष के बीच अंतिम संस्कार के लिए विवाद हो गया था जिसके चलते शाम हो रही थी. तभी मायका पक्ष के लोग अंतिम संस्कार जल्द करने के लिए गांव के बाहर से शव को बाइक पर लाद कर निकल गए.

कड़ाधाम थाना क्षेत्र के गुलाम मोहम्मद का पूरा मजरा मोहब्बतपुर जीता निवासी छंगूलाल अपने छोटे बेटे राजेंद्र के साथ गाजियाबाद में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं. उनका बड़ा बेटा जीतेन्द्र दुबई में रहकर नौकरी करता है.

उनकी 45 साल की पत्नी बुधरानी घर पर अकेली रहती थी. बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह बुधरानी काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो अनहोनी की आशंका हुई. उसने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. आसपास के लोग इक्कठा हो गए. तभी दरवाजे को तोड़ कर अंदर जाकर देखा तो बुधरानी का शव कमरे में लगी धन्नी के सहारे फंदे से लटक रहा था. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

वहीं रविवार की शाम परिजन पोस्टमार्टम हाउस से शव को ऑटो से लादकर गुलाम मोहम्मद का मजरा मोहब्बत जीता गांव पहुंचे. बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए मायका पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच विवाद हो गया. मायका पक्ष का आरोप है कि बुधरानी की हत्या की गई है. किसी तरह मामला शांत हुआ तो मायका पक्ष के लोग शव को बाइक से लादकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे. तभी किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया. में बाइक से शव लेकर जाने वाला व्यक्ति बोलता दिखाई दिया कि ट्रैक्टर नहीं मिलने की वजह से वह शव को बाइक से लेकर घर जा रहा है.

मामले में सिराथू डीएसपी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि कड़ा धाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधरानी की मौत की सूचना पर पुलिस बल द्वारा पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. बिसरा रिजर्ब किया गया है. जानकारी मिली कि मायके पक्ष द्वारा ससुराल जनों गला दबाकर बुधरानी की आरोप लगाए जा रहे थे. इसी आधार पर पंचायत नामा पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा कराई गई थी.

