'रोज किसी से झगड़ा करती थी, मैं परेशान हो गई थी...', मां ने 12 साल की बेटी को यमुना में धक्का देकर ले ली जान

कौशांबी जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही 12 वर्षीय बेटी को यमुना नदी में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया. बच्ची के लापता होने की झूठी शिकायत दर्ज कराने वाली महिला की सख्त पूछताछ में पूरा मामला उजागर हो गया. पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीन दिन बाद भी बच्ची का शव बरामद नहीं हो सका है.

मां ने 12 साल की बेटी को यमुना में धक्का देकर ले ली जान (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक मां ने अपनी ही बेटी की जान ले ली. महिला अपनी बेटी को यमुना नदी के किनारे लेकर गई और उसे धक्का दे दिया, जिससे बेटी नदी में डूब गई. जुर्म छुपाने के लिए आरोपी मां ने पुलिस थाने पहुंचकर बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. काफी छानबीन और मां से कड़ाई से पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि उसने ही नदी में धक्का देकर बेटी की हत्या की है.महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी लड़की का शव बरामद नहीं हो सका. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
 
सराय अकिल थाना के हररायपुर गांव की रहने वाली आरोपी मीना देवी पत्नी रोशन लाल दिवाकर ने 21 नवंबर को पुलिस को सूचना दी कि वह अपने 06 माह के बेटे को बीमारी से राहत के लिए झाड़ फूंक कराने के लिए कन्जापर गांव थाना करारी गई थी. वहां से वापस आई तो देखा कि  12 वर्षीय बेटी अनामिका घर से गायब थी. सराय अकिल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए अनामिका की तलाश शुरू कर दी. एसपी ने घटना की गम्भीरता को देखते हुए टीम गठित कर बच्ची को सकुशल बरामद करने हेतु निर्देशित किया.

सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया की थाना सराय अकिल पुलिस टीम ने ग्राम कन्जापर थाना करारी जाकर झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति एवं आस-पास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि घटना वाले दिन आरोपी महिला कोई झाड़ फूंक कराने नहीं आई थी.

महिला ने घुमाफिरा कर पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास किया गया. लेकिन शक होने पर महिला से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मेरी बेटी दिमाग से कमजोर थी, आए दिन किसी न किसी से विवाद करती थी, जिससे मैं तंग आ गई थी व परेशान होकर मैं 21 नवंबर को सुबह करीब 6 बजे घर अपने 6 माह के बेटे व बेटी ( अनामिका) मृतक को लेकर निकली और ई -रिक्शा से यमुना नदी के महिला घाट पुल पर गई. मैंने अपनी बेटी को रेलिंग पर बैठा दिया. सुनसान होने पर मैंने उसे धक्का देकर नदी में गिरा दिया जिससे वह नदी में डूब गयी. इसके बाद मैंने इस बात को छिपा कर अपनी बेटी को ढूंढने का दिखावा करते हुए थाने पर आकर प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की ताकि मेरे ऊपर कोई शक न कर सके. कबूलनामे के बाद पुलिस ने आरोपी मां मीना देवी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया.

तीन दिन बीत जाने के बाद भी मृतका अनामिका का शव नहीं मिल सका. वही नदी के किनारे के बसे आसपास के गांवों के घाटों पर मछुआरों से खोज कराई जा रही है तथा थानों की फोर्स नाव के जरिये तालश कर रही है.
 
 

 

---- समाप्त ----
