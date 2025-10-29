जहर खाने की वजह झूठी मोहब्बत... इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर मरने चला युवक, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर जहर खाकर आत्महत्या करने की पोस्ट शेयर किए जाने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल युवक के घर पहुंचकर उसकी जान बचाई है. युवक के परिजनों ने मेटा और कौशाम्बी पुलिस को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है.

मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र की बीती रात का है. यहां के एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने सम्बन्धी पोस्ट इंस्टाग्राम पर अपलोड किया. इसमें युवक ने लिखा था- ' मैं आज मरने जा रहा हूं. जहर खाकर मरने की वजह झूठी मोहब्बत थी जिंदगी से खेली, फिर अपने आशिक के साथ खुशियां, मेरी दुआ है कि ऐसे ही खुश रहे अब.'

ये पोस्ट होते ही मेटा को अलर्ट जारी हुआ और तत्काल यूपी पुलिस को अलर्ट भेजा गया.अलर्ट प्राप्त होने के बाद पुलिस मुख्यालय , लखनऊ द्वारा उक्त युवक द्वारा अपलोड की गयी पोस्ट, उसकी लोकेशन सोशल मीडिया सेल जनपद कौशाम्बी को उपलब्ध करायी गयी.

कौशाम्बी मीडिया सेल ने तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये थाना प्रभारी पिपरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया. प्राप्त सूचना पर थाना पिपरी पुलिस टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हु पोस्ट करने वाले युवक के घर पहुंचकर उसकी जान बचायी और मामले की जानकारी ली.

पुलिस की पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि एक प्रेम प्रसंग के चलते मैंने इस तरह का पोस्ट किया था. युवक को उसके परिजनों को सुपुर्द करते हुए हिदायत दी गयी है. युवक द्वारा दोबारा ऐसी हरकत न करने के सम्बन्ध में लिखित व मौखिक बयान दिया गया. युवक के परिजनों ने उसकी जान बचाने के लिए जनपद कौशाम्बी पुलिस का आभार जताया.

