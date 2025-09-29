मां-बाप ने बेटी पर चलाया धारदार हथियार, खून में लथपथ तड़पता छोड़कर हो गए फरार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना समाने आई है, जहां मां-बाप ने अपनी ही बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. वह गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहा है कि बेटी का गांव के ही एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिससे परिजन नाराज थे.

मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है. शनिवार शाम को गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 35 वर्षीय महिला पर उसके ही माता - पिता ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो महिला लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ी हुई थी. हमला कर आरोपी मां - बाप वहां से फरार हो गए. महिला को नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही एएसपी राजेश सिंह, सीओ कौशांबी जेपी पांडेय और पश्चिम शरीरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

बताया जा रहा है कि महिला की शादी चार साल पहले पर्सीपुर गांव के अखिलेश से हुई थी. घरेलू विवाद के चलते वह मायके में रह रही थी. इस बीच उसका गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध हो गया और वह उसके साथ घर छोड़कर चली गई थी. इसी बात से नाराज माता-पिता चार दिन पहले बेटी को बहला-फुसलाकर घर बुला ले आये, और घर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हालांकि पड़ोसियों के पहुंचने पर महिला की जान बच गई. फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस आरोपी मां-बाप की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच में जुटी है.

Advertisement

मामले में कौशांबी सीओ जेपी पांडेय ने बताया कि पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र को सूचना मिली थी एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के साथ अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है. उसके गले और हाथ में प्रहार कर घायल कर दिया है. इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी मौके से फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----