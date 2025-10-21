मंदिर दर्शन के बहाने ले जाकर भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, फिर किया झूठा नाटक

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक ब्लाइंड मर्डर के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा ही निकला. पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो उसने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली.

घटना करारी थाना क्षेत्र के कटरा गांव की है. रक्सवारा गांव निवासी 50 साल के छोटे लाल गुप्ता पुत्र छेदी लाल गांव के कोटेदार थे. दीपावली के दिन वह अपने 26 साल के भतीजे राहुल गुप्ता पुत्र बाबूलाल के साथ चित्रकूट दर्शन और दीप जलाने के लिए सुबह-सुबह निकले थे. जैसे ही दोनों सोंधिया पुल के पास पहुंचे, आरोपी ने चाचा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे छोटे लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खुद राहुल ने किसी हमले झूठा नाटक करते हुए भागने का दिखावा किया.

पुलिस के मुताबिक चार अक्टूबर को खेत में ट्रैक्टर चलाते समय मेड टूट जाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. इसी रंजिश में भतीजे ने चाचा की हत्या की साजिश रची और दीपावली पर चित्रकूट दर्शन के बहाने उन्हें घर से बाहर ले गया. सूचना पर एसपी राजेश कुमार, एएसपी राजेश सिंह, डीएसपी शिवांक सिंह और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने करीब 6 घंटे में आरोपी भतीजे राहुल को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

डीएसपी सदर शिवांक सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 4 अक्टूबर को खेत में मेड टूटने को लेकर चाचा से विवाद हुआ था. उसी बात से नाराज होकर उसने हत्या की योजना बनाई थी. पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिखा-पढ़ी के बाद जेल भेज दिया है.

---- समाप्त ----