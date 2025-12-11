UP: 'पापा और बुआ ने मां को बहुत मारा', रोते हुए बोला चार साल का मासूम

झांसी में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के बाद 25 वर्षीय मोनिका की मौत हो गई. शहर कोतवाली क्षेत्र के नगरिया कुआं मोहल्ले में रहने वाली मोनिका की शादी वर्ष 2020 में शिवम दुबे से हुई थी. चार साल के बेटे ओम के साथ वह अपने ससुराल में रह रही थी. परिवार का कहना है कि खर्च और बच्चे की फीस को लेकर पति शिवम और मोनिका के बीच अक्सर विवाद होता था. मृतका की भाभी कोमल पांडे ने बताया कि दो महीने से शिवम बेंगलुरु में था और तीन दिन पहले ही घर लौटा था. मंगलवार रात दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था.

घरेलू विवाद में महिला ने की खुदकुशी

बुधवार सुबह फिर विवाद बढ़ गया. कोमल ने बताया कि वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने मोनिका को ननद के धक्के से गिरते देखा. इसके बाद पति, सास और ननद ने मारपीट की. फोन पर रोकने की कोशिश की तो कॉल काट दिया गया. कुछ देर बाद शिवम ने फोन कर बताया कि मोनिका ने जहर खा लिया है, लेकिन उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया.

दोपहर करीब 4 बजे हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां हालत गंभीर बनी रही. गुरुवार सुबह मायके पक्ष के लोग पहुंचे तो देखा कि मोनिका का शव घर के बाहर रखा था और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. उनके विरोध पर पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मोनिका के 4 साल के बेटे ओम ने भी कहा कि पापा और बुआ ने मम्मी को बहुत मारा था. उसने खुद लड़ाई की फोटो खींची थी.शहर कोतवाली प्रभारी विद्यासागर ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

