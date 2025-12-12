'कोई मजाक नहीं चल रहा, टाइम पास न करें', झांसी IG ने लापरवाही पर 3 महिला सिपाहियों को किया सस्पेंड, दारोगा की लगाई क्लास

यूपी के झांसी में आईजी आकाश कुलहरि ने अब लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ नजरें टेड़ी कर लीं है. आईजी ने निरीक्षण के दौरान संतोषजनक जवाब न दे पाने और लापरवाही करने पर मऊरानीपुर थाने की मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी व दो महिला सिपाहियों की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने पहले यह कहते हुए फटकार लगाई कि थाने में कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहां बैठकर टाइम पास न करें. इसके बाद तीनों को सस्पेंड कर दिया गया. वहीं, पुलिस ऑफिस के एकाउंटेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही ककरबई थानेदार की फोन पर क्लास लगाई. जिसके बाद अब पुलिस महकमें में हड़कंप मचा हुआ है.
दरअसल, आईजी आकाश कुलहरि ने बीते दिन मऊरानीपुर थाने का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जब वह थाने के मिशन शक्ति केंद्र पहुंचे और वहां तैनात प्रभारी प्रभारी और सिपाहियों से सवाल किए तो वह कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं दे पाईं, जिससे आईजी गुस्से में आ गए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहां थाने में कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहां बैठकर टाईम पास न करें. यह कहते हुए आईजी ने तीनों को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दे दिए.
इसके अलावा उन्होंने झांसी एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्हें एकांउटेट की कई गड़बड़ी मिली. यहां तक कि टीए-डीए में अनियमिताएं भी मिलीं जिससे नाराज होकर उन्होंने एकाउंटेंट को निलंबित कर दिया. निरीक्षण के दौरान लगभग 100 किमी दूर ककरबई थाना क्षेत्र से एक फरियादी शिकायत लेकर आया तो उसकी परेशानी देखकर उन्होंने फोन पर थानेदार की जमकर क्लास लगा दी. आईजी फोन पर ही बोले कि 'क्या कारण है कि फरियादी को 100 किमी दूर एसएसपी ऑफिस आना पड़ रहा है, अब उसके पास जाएंगे और मुझे रिपोर्ट देंगे.'
मामले में झांसी आईजी आकाश कुलहरि ने बताया कि रेंज निरीक्षण के दौरान पुलिस ऑफिस में एकाउंटेंट द्वारा टीडीए (TDA) में अनियमितता और बड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर उसे निलंबित कर दिया गया है. साथ ही हेड क्लर्क को चेतावनी दी गई है. इसके अलावा, मऊरानीपुर थाने में मिशन शक्ति केंद्र के निरीक्षण के दौरान संतोषजनक जवाब न दे पाने और फॉलोअप की जानकारी न होने पर मिशन शक्ति प्रभारी सहित दो महिला सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया गया है.