जालौन: DJ पर डांस और अचानक हर्ष फायरिंग... दूल्हे के भाई सहित तीन बाराती गोली लगने से हुआ घायल

जालौन के सिवनी बुजुर्ग गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग से दूल्हे का 9 वर्षीय चचेरा भाई, दुल्हन का भाई और एक ग्रामीण गोली लगने से गंभीर घायल हो गए. तीनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. पुलिस ने आरोपी शिवम श्रीवास्तव को लाइसेंसी बंदूक समेत गिरफ्तार कर लिया. शादी में हर्ष फायरिंग को लेकर जांच जारी है.

दुल्हन के भाई को भी लगी गोली. (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के नदीगांव थाना क्षेत्र के सिवनी बुजुर्ग गांव में बुधवार रात एक शादी समारोह उस समय दहशत में बदल गया, जब बारात के दौरान DJ पर डांस करते वक्त हर्ष फायरिंग शुरू हो गई. अचानक चली गोलियों ने तीन लोगों को घायल कर दिया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग चीख-पुकार के बीच इधर-उधर भागने लगे.

जानकारी के मुताबिक, सिवनी बुजुर्ग निवासी लल्ला भैया की बेटी की शादी थी. मैनपुरी से अंकेश पुत्र रवि कुमार की बारात आई थी. द्वाराचार्य के दौरान DJ पर डांस चल रहा था. दूल्हे पक्ष की ओर से खुशी में हर्ष फायरिंग की जा रही थी. इसी बीच अचानक तीन गोलियां भीड़ की ओर चलीं और तीन लोग इसकी चपेट में आ गए.

घायलों में दूल्हे का चचेरा भाई अन्नू (9 वर्ष), दुल्हन का भाई हेमंत और गांव के ही रहने वाले शेर सिंह (38 वर्ष) शामिल हैं. गोली लगते ही कार्यक्रम में हड़कंप मच गया. परिजन घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए. हालत गंभीर होने पर तीनों को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पुलिस की शुरुआती जांच

विवाह में मौजूद लोगों का कहना है कि कुछ युवक लगातार बंदूक से फायरिंग कर रहे थे. अचानक एक गोली भीड़ की दिशा में चली और उसके बाद दो और फायर हुए, जो सीधे तीन लोगों को लगे. घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है और गांव में तनाव जैसा माहौल है.

जालौन

सूचना मिलते ही नदीगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. हर्ष फायरिंग में शामिल लोगों की पहचान को लेकर पूछताछ तेज की गई. पुलिस ने वादी की तहरीर पर मामला दर्ज किया है.

आरोपी गिरफ्तार, लाइसेंसी बंदूक बरामद

थाना नदीगांव पर मुकदमा संख्या 124/25 धारा 109 BNS के तहत शिवम श्रीवास्तव निवासी मैनपुरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को उसकी लाइसेंसी 12 बोर SBBL बंदूक के साथ गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
हर्ष फायरिंग पर पुलिस की कड़ी चेतावनी

सीओ जालौन शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि शादी में हर्ष फायरिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी शादी समारोह में फायरिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

    Advertisement