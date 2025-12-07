जालौन में SHO की गोली मारकर हत्या, घटनास्थल पर मौजूद महिला कांस्टेबल गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अरुण कुमार राय की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में पुलिस ने एक महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी SHO की पत्नी माया राय की शिकायत के आधार पर की गई है. SHO की मौत शुक्रवार रात गोली लगने से हुई थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

SHO अरुण कुमार राय का अंतिम संस्कार उनके होम डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर में पूरे राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया. इस दौरान पुलिस अधिकारी, परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे. SHO की पत्नी माया राय ने डायल 112 में तैनात कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा पर अपने पति की हत्या का सीधा आरोप लगाया था.

जालौन के पुलिस सुपरिटेंडेंट दुर्गेश कुमार ने बताया कि माया राय की शिकायत के आधार पर रविवार को मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा SHO के सरकारी आवास पर मौजूद थीं.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, गोली चलने की सूचना भी उसने ही दूसरे पुलिसकर्मियों को दी थी. अब पुलिस उसी रात की पूरी टाइमलाइन को खंगाल रही है. इस बीच, गिरफ्तार महिला कांस्टेबल का विवादों से पुराना नाता भी सामने आया है. बरेली जिले के बहेड़ी थाने में अपनी पिछली तैनाती के दौरान वो दो कांस्टेबलों के बीच हुए विवाद में शामिल रही थी.

यह विवाद इतना बढ़ गया था कि थाने के भीतर गोली चल गई थी, हालांकि उस दौरान कोई घायल नहीं हुआ था. इस घटना के बाद पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था और बाद में मीनाक्षी शर्मा का तबादला कर दिया गया था. अब जालौन में SHO की मौत से जुड़ा यह मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है.

