UP: हाईवे पर स्टंट करना बारातियों को पड़ा भारी, दूल्हे के 'काफिले' का कटा मोटा चालान, Video

हापुड़ के गंगा एक्सप्रेसवे पर दूल्हे के काफिले की एक कार में युवक का चलती गाड़ी पर खड़े होकर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और कार चालक पर 34,500 रुपये का चालान कर कार्रवाई की. पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है.

गंगा एक्सप्रेसवे पर युवकों ने किया स्टंट (Photo: Screengrab)
गंगा एक्सप्रेसवे पर चलती कार से जानलेवा स्टंट करने का मामला सामने आया है. एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे के काफिले में शामिल कुछ युवकों ने हाईवे पर वाहनों से स्टंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूल्हे की गाड़ी सनरूफ खोलकर हाईवे पर आगे बढ़ रही है. इसी काफिले में पीछे चल रही सफेद रंग की कार में युवक खिड़की और दरवाजे से बाहर लटककर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. एक युवक तो चलती तेज रफ्तार गाड़ी की छत पर चढ़कर खड़े होने तक पहुंच गया, जिससे उसकी जान को बड़ा खतरा हो सकता था. हाईवे पर इस तरह का स्टंट न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि दूसरे यात्रियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

दूल्हे के काफिले में शामिल युवकों ने किया स्टंट

वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस तुरंत हरकत में आई. पुलिस ने कार का विवरण जुटाकर चालक पर 34,500 रुपये का चालान काटा. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हाईवे पर इस तरह के स्टंट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

पुलिस ने काटा 34 हजार का चालान
वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया एक्शन 

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें. उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि वीडियो बनाने या मज़े के लिए किए गए ऐसे स्टंट बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि हाईवे पर इस तरह की लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.

