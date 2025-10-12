ऑटो से जा रही थीं सवारियां, तभी पिछली सीट से निकल आया अजगर- VIDEO

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां थाना बाबूगढ़ के बाबूगढ़ छावनी से एक ऑटो चालक सवारियों को लेकर गंतव्य की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में सवारियों के पीछे वाली सीट से एक बड़ा अजगर अचानक से निकल आया. जिससे सवारियों में चीख-पुकार मच गई. जैसे-तैसे हाइवे पर ही ऑटो को रोका गया और आनन-फानन में सभी सवारियां उतरीं.

जिसके बाद ऑटो में अजगर होने की जानकारी ऑटो चालक ने पुलिस को दी, तो सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ लिया और अपने साथ ले गई. गनीमत यह रही कि ऑटो में पहले से ही बैठे अजगर ने सवारियों पर हमला नहीं किया, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था.

सवारियों ने क्या कहा?

ऑटो चालक रवींद्र ने बताया कि जैसे ही मैं बाबूगढ़ छावनी पहुंचा और ऑटो रोक के मिस्त्री की दुकान तक गया. फिर आया और ऑटो स्टार्ट किया व चल दिया, लेकिन कुछ ही मीटर चलने पर ऑटो के अंदर अजगर दिखा. जिसे देख मेरी चीख निकल गई. फिर मैंने पुलिस को फोन किया . तब पुलिस और वन विभाग की टीम ने आकर ऑटो से अजगर को बाहर निकाला.

सवारियों ने बताया कि हम लोग ऑटो में बैठे तभी अजगर दिख गया. जिसके बाद ड्राइवर ने तुरंत ऑटो रोकी और हम उतरें. गनीमत यह रही है कि अजगर ने किसी को काटा नहीं.

