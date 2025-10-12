scorecardresearch
 

Feedback

ऑटो से जा रही थीं सवारियां, तभी पिछली सीट से निकल आया अजगर- VIDEO

हापुड़ जिले में जब सवारियां ऑटो में जा रही थीं, तभी ऑटो से एक अजगर निकल आया. जिसे देख सवारियों में अफरा-तफरा मच गई और ड्राइवर ने तुरंत ऑटो रोक दिया.

Advertisement
X
ऑटो में अचानक निकल आया अजगर. (Photo: Screengrab)
ऑटो में अचानक निकल आया अजगर. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां थाना बाबूगढ़ के बाबूगढ़ छावनी से एक ऑटो चालक सवारियों को लेकर गंतव्य की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में सवारियों के पीछे वाली सीट से एक बड़ा अजगर अचानक से निकल आया. जिससे सवारियों में चीख-पुकार मच गई. जैसे-तैसे हाइवे पर ही ऑटो को रोका गया और आनन-फानन में सभी सवारियां उतरीं.

जिसके बाद ऑटो में अजगर होने की जानकारी ऑटो चालक ने पुलिस को दी, तो सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ लिया और अपने साथ ले गई. गनीमत यह रही कि ऑटो में पहले से ही बैठे अजगर ने सवारियों पर हमला नहीं किया, अन्यथा बड़ा  हादसा भी हो सकता था.

यह भी पढ़ें: अलवर में खेत से मिला 15 फीट लंबा अजगर, वनकर्मियों ने रेस्क्यू कर सरिस्का जंगल में छोड़ा

सम्बंधित ख़बरें

अंडों से निकले अजगर के नन्हे बच्चे.
अजगर के अंडों से निकले नन्हे बच्चे, लोगों ने हाथों में पकड़ एक-एक करके गिने 
लड़कियों के आश्रय स्थल में घुसा 12 फीट लंबा अजगर 
hapur news
हापुड़: चलते ऑटो से निकला अजगर 
ghaziabad news
गाजियाबाद: घर के बाहर खड़ी से महिला से चेन स्नैचिंग 
रेलवे स्टेशन पर महिला ने मनाया करवाचौथ (Photo: Screengrab)
करवाचौथ पर लोको पायलट को नहीं मिली छुट्टी, पूजा की थाली लेकर स्टेशन पहुंच गई पत्नी और फिर... 

सवारियों ने क्या कहा?

ऑटो चालक रवींद्र ने बताया कि जैसे ही मैं बाबूगढ़ छावनी पहुंचा और ऑटो रोक के मिस्त्री की दुकान तक गया. फिर आया और ऑटो स्टार्ट किया व चल दिया, लेकिन कुछ ही मीटर चलने पर ऑटो के अंदर अजगर दिखा. जिसे देख मेरी चीख निकल गई. फिर मैंने पुलिस को फोन किया . तब पुलिस और वन विभाग की टीम ने आकर ऑटो से अजगर को बाहर निकाला.

Advertisement

सवारियों ने बताया कि हम लोग ऑटो में बैठे तभी अजगर दिख गया. जिसके बाद ड्राइवर ने तुरंत ऑटो रोकी और हम उतरें. गनीमत यह रही है कि अजगर ने किसी को काटा नहीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement