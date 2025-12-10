scorecardresearch
 
ग्रेटर नोएडा में किसानों ने बुलडोजर से भिड़कर बचाई जमीन, कार्रवाई किए बिना लौटी प्राधिकरण की टीम

ग्रेटर नोएडा के अच्छेजा गांव में प्राधिकरण की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किसानों के जोरदार विरोध के कारण रुक गई. बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ा, किसानों ने उस पर चढ़कर कार्रवाई रोक दी. किसानों का कहना है कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, इसलिए कब्जे की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी. विरोध बढ़ने पर प्राधिकरण की टीम बिना कार्रवाई के लौट गई.

किसानों के विरोध से रुकी बुलडोजर.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
किसानों के विरोध से रुकी बुलडोजर.(Photo: Arun Tyagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा के अच्छेजा गांव में बुधवार को उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गांव पहुंची. टीम के साथ बुलडोजर भी मौजूद था, लेकिन किसानों ने शुरुआत से ही इसका जमकर विरोध किया. जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़ा, किसानों ने उस पर चढ़कर कार्रवाई रोक दी. ग्रामीणों और किसान संगठनों की मौजूदगी ने माहौल और गर्मा दिया.

अतिक्रमण हटाने पहुंची प्राधिकरण की टीम को उम्मीद नहीं थी कि किसान इस कदर विरोध करेंगे. मौके पर पहले से जमा किसानों ने बुलडोजर को आगे बढ़ने से रोकते हुए साफ कहा कि बिना अधिग्रहण के किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी. इस पूरी स्थिति के बीच भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि हालात काबू में रहें.

किसानों का आरोप- जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ

किसान नेताओं का कहना है कि अच्छेजा गांव की जमीन का अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है. फिर भी प्राधिकरण उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है. किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक कानूनी तौर पर अधिग्रहण नहीं किया जाता, वे किसी भी कीमत पर कार्रवाई नहीं होने देंगे.

ग्रेटर नोएडा

इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई. घटना का वीडियो भी सामने आया है. विरोध बढ़ता देख प्राधिकरण की टीम को आखिरकार खाली हाथ लौटना पड़ा. बिना किसी कार्रवाई के टीम वापस जाने को मजबूर हुई और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया रुक गई.

कार्रवाई पूरी तरह ठप

किसानों के भारी विरोध के बाद प्राधिकरण की कार्रवाई स्थगित हो गई. टीम अब दोबारा कब पहुंचेगी, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

---- समाप्त ----
