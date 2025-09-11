महिला ने बाइक से किया पीछा, कॉलर पकड़कर खींचा, शख्स को जड़े थप्पड़ और लात-घूंसों से पीटा, VIDEO

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला ने बाइक से पीछा कर एक शख्स की जमकर धुनाई कर दी. महिला का आरोप था कि शख्स उसके साथ अश्लील हरकत करता है और भद्दे कमेंट करते हुए वह उसे आते-जाते लिफ्ट देने के लिए बोलता है. वहीं जब महिला ने उसका विरोध किया तो वह बाइक से भागने लगा. कथित तौर पर इस बार महिला ने चुप रहने की जगह उसे सबक सिखाने की ठानी. वह अपने भतीजे की बाइक पर बैठकर तेज रफ्तार में प्रधान प्रत्याशी बताए जा रहे मनचले का पीछा करने लगी.

डेढ़ किलोमीटर तक पीछा करने के बाद महिला ने चलती बाइक पर ही प्रधान प्रत्याशी को कॉलर पकड़कर घसीट लिया. इसके बाद तो उसने बिना रुके लात घुसे बरसाए. काफी देर तक सड़क पर ही हंगामा चला. आस-पास के लोगों ने किसी तरह पुलिस बुलाकर मामला शांत कराया. इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. गुलरिहा थाने में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई.

दरअसल, गुलरिहा थानाक्षेत्र की एक 24 वर्षीय शादीशुदा महिला बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फोर्थ क्लास में काम करती है. महिला ने पुलिस को बताया कि क्षेत्र से ही प्रधान पद की तैयारी कर रहे दिलीप तिवारी आते जाते उसे लिफ्ट देने के लिए कहते हैं. वे आए दिन उलटी सीधी हरकतें करते रहते हैं और भद्दे-भद्दे कमेंट करते हैं.

महिला का आरोप है कि वह 7 सितंबर को खेत की तरफ टहलने गई थी, इस दौरान दिलीप आया और उसे जाति सूचक गालियां देने लगा. जब उसने इसका विरोध किया, तो वह बाइक से भागने लगा. महिला ने ये बात अपने भतीजे को बताई और भतीजे की बाइक से उसे दौड़ाने लगी. बाद में पकड़े जाने पर महिला ने उसकी जमकर पिटाई की.

एफआईआर के बाद, गुलरिहा थाने की पुलिस ने प्रधान प्रत्याशी दिलीप तिवारी और राजनाथ तिवारी के खिलाफ एससी एसटी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. दूसरी ओर दिलीप तिवारी की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने महिला, महिला के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मारपीट करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.

दिलीप ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर को मैं अपने घर वापस आ रहा था. शाम को करीब 4 बजे मेरे विपक्षी ने रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश की.इसके बाद महिला अपने भतीजे के साथ बाइक से मेरा पीछा करने लगी. बरगदही चौराहे के पास उसने मेरा कॉलर पकड़कर फाड़ दिया. इस घटना को बाजार में कई लोगों ने देखा है. इससे मैं बहुत आहत हूं क्योंकि समाज में मेरा अपमान हुआ है. हालांकि पुलिस दोनों पक्षों की ओर से तहरीर लेने के बाद मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि असल मामला क्या है.

