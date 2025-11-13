scorecardresearch
 

UP: सख्त हुए अफसर, नहीं चले किसानों के बहाने... पराली जलाने पर 13 लोगों पर कार्रवाई

कौशांबी जिले में पराली जलाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद खेतों में पराली जलाने वाले 13 किसानों पर कुल ₹52 हजार 500 का जुर्माना लगाया गया है. मंझनपुर, सिराथू और चायल तहसीलों में कार्रवाई हुई. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा पराली जलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रशासन का प्रहार!(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में किसान खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं. जिले की तीनों तहसीलों-मंझनपुर, सिराथू और चायल में दिन और रात के समय पराली जलाने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इससे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 13 किसानों पर कार्रवाई करते हुए ₹52 हजार 500 का जुर्माना लगाया है. इस कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मच गया है.

प्रशासन ने जारी किए थे सख्त निर्देश

वायु प्रदूषण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाई जाए. इसके बाद शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट आदेश दिए कि किसानों को पराली जलाने से रोका जाए. इसी के तहत कौशांबी जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों और थाना प्रभारियों को आदेश जारी किए थे कि उनके क्षेत्र में कोई भी किसान पराली न जलाए. आदेशों के बावजूद कई किसान पराली जलाने में लगे रहे.

तीनों तहसीलों में हुई कार्रवाई

कौशांबी प्रशासन ने जिन 13 किसानों पर जुर्माना लगाया है, उनमें मंझनपुर के 6, सिराथू के 4 और चायल तहसील के 3 किसान शामिल हैं. प्रशासन के अनुसार इन सभी किसानों ने चेतावनी के बावजूद खेतों में पराली जलाई. रात के अंधेरे में पराली जलाने के कारण कई जगहों पर धुआं फैल गया, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ गया. प्रशासन ने आर्थिक दंड लगाकर किसानों को चेताया है कि दोबारा ऐसा करने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जुर्माने की राशि तय, किसानों को दी चेतावनी

उप कृषि निदेशक सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि किसानों को कई बार जागरूक किया गया है कि पराली जलाने से वातावरण दूषित होता है और जीव-जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है. उन्होंने बताया कि सरकार ने जुर्माने की राशि खेत के क्षेत्रफल के आधार पर तय की है. 2 एकड़ से कम क्षेत्र वाले किसानों पर ₹2 हजार 500 जुर्माना, 2 से 5 एकड़ तक पर ₹5 हजार जुर्माना और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ₹15 हजार जुर्माना. 

इसी नियम के तहत जिले के 13 किसानों से कुल ₹52 हजार 500 का जुर्माना वसूला गया है. प्रशासन ने सभी किसानों को चेताया है कि यदि वे दोबारा पराली जलाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. कृषि विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें लगातार निगरानी में जुटी हैं.

