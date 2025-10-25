scorecardresearch
 

Feedback

25 लाख दीयों से जगमगाएगी काशी... देव दीपावली पर होगा 3D मैपिंग, लेजर शो और दिव्य आरती का अद्भुत नजारा

देव दीपावली 2025 पर काशी के घाट 25 लाख दीयों की रोशनी से जगमगाएंगे. 3 से 5 नवंबर तक चेत सिंह घाट और गंगा द्वार पर 3D लेजर और फायर क्रैकर्स शो होगा. 10 मिनट के कोरियोग्राफ्ड आतिशबाज़ी और 25 मिनट की प्रोजेक्शन मैपिंग श्रद्धालुओं को अद्भुत अनुभव देंगी. वहीं, गंगा महोत्सव 1 से 4 नवंबर तक आयोजित होगा.

Advertisement
X
काशी बनेगी ‘प्रकाश की नगरी’.(File Photo: ITG)
काशी बनेगी ‘प्रकाश की नगरी’.(File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भव्य दीपोत्सव के बाद अब महादेव की नगरी काशी देव दीपावली के स्वागत में रोशनी से नहा उठेगी. गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों पर इस बार करीब 25 लाख दीये जलाकर अद्भुत दिव्यता का प्रदर्शन किया जाएगा. पूरे आयोजन में परंपरा और तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. ‘देवों की दिवाली’ पर गंगा के दोनों तटों से निकलती रोशनी आकाश को आलोकित करेगी. वहीं, 3D लेजर और फायर क्रैकर्स शो इस पावन पर्व को विश्वस्तरीय स्वरूप देंगे.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि देव दीपावली को यादगार बनाने के लिए 3 से 5 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी. इस दौरान चेत सिंह घाट और गंगा द्वार घाट पर अत्याधुनिक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग एवं लेजर शो का भव्य आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा, यह शो गंगा, काशी और देव दीपावली की पौराणिक कथा को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए प्रस्तुत करेगा, जिससे श्रद्धालुओं को एक अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा.

यह भी पढ़ें: देव दीपावली पर जगमगाई काशी... लाखों दीयों से सजे 84 घाट, महाआरती में शामिल हुए 1 लाख लोग

सम्बंधित ख़बरें

Indigo Flight Emergency Landing at Varanasi Airport due to Fuel Leak
हवा में था IndiGo का विमान... टैंक से लीक होने लगा फ्यूल, वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग 
बिहार से बाहर ये घाट भी हैं आस्था और पर्यटन का केंद्र?
सिर्फ बिहार नहीं देश के ये 5 राज्य भी छठ पूजा के लिए हैं मशहूर 
कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
महिला थाना प्रभारी और सिपाही रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने दबोचा 
IRCTC Tour Package
IRCTC: जगन्नाथ पुरी से लेकर राम मंदिर तक दर्शन का मौका! मिलेंगी ये सुविधाएं 
Meerut zone tops in encounters (Representational Photo)
यूपी: 8 साल में 15 हजार से ज्यादा मुठभेड़, 256 दुर्दांत अपराधी ढेर 

25 मिनट का दिव्य लेजर-प्रोजेक्शन शो

इस विशेष प्रस्तुति में कुल 25 मिनट का दृश्य अनुभव तैयार किया गया है, जिसमें 17 मिनट प्रोजेक्शन मैपिंग और 8 मिनट का लेजर शो शामिल होगा. घाटों और ऐतिहासिक इमारतों की दीवारों पर भगवान शिव, गंगा, वाराणसी और देव दीपावली के पौराणिक प्रसंगों पर आधारित झांकियां दिखाई जाएंगी. संवाद और संगीत के संयोजन से यह आयोजन श्रद्धा और तकनीक का जीवंत संगम बनेगा.

Advertisement

25 लाख दीयों से सजेगा काशी का हर घाट

पर्यटन विभाग के अनुसार, इस बार देव दीपावली पर 25 लाख दीप जलाए जाएंगे. इनमें से 10 लाख दीप राज्य सरकार द्वारा और शेष दीप स्थानीय समितियों द्वारा प्रज्वलित किए जाएंगे. घाटों पर रोशनी की यह अभूतपूर्व सजावट न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगी, बल्कि काशी के सौंदर्य को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी.

पर्यावरण-अनुकूल आतिशबाजी से गूंजेगी गंगा नगरी

इस बार घाटों पर केवल दीप ही नहीं, बल्कि आकाश भी रोशनी से जगमगाएगा. करीब डेढ़ किलोमीटर के क्षेत्र में 10 मिनट का कोरियोग्राफ्ड फायर क्रैकर्स शो आयोजित किया जाएगा. यह शो पर्यावरण-अनुकूल 'ग्रीन क्रैकर्स' और कंप्यूटर नियंत्रित तकनीक से संचालित होगा, जो औसतन 200 मीटर की ऊंचाई तक रोशनी बिखेरेगा. यह दृश्य वाराणसी की देव दीपावली को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देगा.

प्रशासनिक तैयारियां और श्रद्धालु व्यवस्था

देव दीपावली पर इस वर्ष 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वच्छता को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं. घाटों पर सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि हर आगंतुक को सुरक्षित वातावरण मिल सके.

देव दीपावली से पहले ‘गंगा महोत्सव’

देव दीपावली से पहले 1 से 4 नवंबर तक ‘गंगा महोत्सव’ का आयोजन किया जाएगा. पर्यटन सूचना अधिकारी नितिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकार संगीत, नृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे. घाटों की सफाई, सजावट और प्रकाश व्यवस्था पर तेजी से काम चल रहा है. गंगा महोत्सव में काशी की कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता की झलक देखने को मिलेगी, जबकि 5 नवंबर को देव दीपावली पर काशी का हर घाट साक्षात स्वर्ग के समान प्रकाशित होगा. दीयों की यह अद्भुत माला जब गंगा जल पर प्रतिबिंबित होगी, तो ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वयं देवता काशी में उतर आए हों.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement