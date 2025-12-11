सोनिया गांधी के बर्थडे पर केक काटने को लेकर हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आई मारपीट की नौबत

मेरठ के बुढ़ाना गेट स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया. यह पूरा मामला सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक काटने को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हो गई.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को कांग्रेस की आंतरिक बैठक रखी गई थी. बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ता सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए केक लेकर आए और उसे काटने की तैयारी करने लगे. इसी बीच वहां मौजूद कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया. विरोध के बाद दोनों गुटों में कहासुनी शुरू हुई जो धीरे-धीरे बढ़कर गाली गलौज तक पहुंच गई.

कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक

इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप निरवाल, जिला अध्यक्ष गौरव भाटी और महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा भी मौके पर मौजूद थे. बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सचिव को पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई थी. इसी बीच शहर कमेटी के कुछ लोग कार्यक्रम शुरू कर चुके थे. इसी बात पर कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए और विवाद बढ़ गया.

वरिष्ठ नेताओं ने मामले को शांत कराया

हालात बिगड़ते देख मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सभी कार्यकर्ताओं को शांत कराया. विवाद के बाद बैठक को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया. घटना के बाद से कांग्रेस कार्यालय में आंतरिक मतभेद और अनुशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि पदाधिकारियों का कहना है कि मामला अब खत्म हो चुका है और सभी को पार्टी अनुशासन में काम करने की सलाह दी गई है.



