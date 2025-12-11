scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोनिया गांधी के बर्थडे पर केक काटने को लेकर हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आई मारपीट की नौबत

मेरठ के बुढ़ाना गेट स्थित कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक काटने को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि गाली गलौज और हाथापाई की नौबत आ गई. मौके पर मौजूद राष्ट्रीय सचिव प्रदीप निरवाल और अन्य पदाधिकारियों ने बीचबचाव कर माहौल शांत कराया.

Advertisement
X
मेरठ कांग्रेस कार्यालय में हंगामा (Photo: Screengrab)
मेरठ कांग्रेस कार्यालय में हंगामा (Photo: Screengrab)

मेरठ के बुढ़ाना गेट स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया. यह पूरा मामला सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक काटने को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हो गई.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को कांग्रेस की आंतरिक बैठक रखी गई थी. बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ता सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए केक लेकर आए और उसे काटने की तैयारी करने लगे. इसी बीच वहां मौजूद कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया. विरोध के बाद दोनों गुटों में कहासुनी शुरू हुई जो धीरे-धीरे बढ़कर गाली गलौज तक पहुंच गई.

कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक

सम्बंधित ख़बरें

Vande Matram
अमित शाह बोले- वंदे मातरम् बंटा तो देश भी बंट गया, खड़गे ने किया पलटवार... राज्यसभा में हंगामा 
शंखनाद: संसद में जोरदार हंगामा, विपक्ष का बायकॉट 
Maharashtra Stray Dogs: BJP विधायक के बयान पर हंगामा 
Rahul Gandhi's statement on RSS and university vice chancellors in Lok Sabha debate
लोकसभा में राहुल गांधी का RSS पर हमला, मचा हंगामा 
Farhana Bhatt
पूरे सीजन Farhana Bhatt ने मचाया हंगामा, फिर भी क्यों... 

इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप निरवाल, जिला अध्यक्ष गौरव भाटी और महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा भी मौके पर मौजूद थे. बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सचिव को पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई थी. इसी बीच शहर कमेटी के कुछ लोग कार्यक्रम शुरू कर चुके थे. इसी बात पर कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए और विवाद बढ़ गया.

वरिष्ठ नेताओं ने मामले को शांत कराया

हालात बिगड़ते देख मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सभी कार्यकर्ताओं को शांत कराया. विवाद के बाद बैठक को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया. घटना के बाद से कांग्रेस कार्यालय में आंतरिक मतभेद और अनुशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि पदाधिकारियों का कहना है कि मामला अब खत्म हो चुका है और सभी को पार्टी अनुशासन में काम करने की सलाह दी गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement