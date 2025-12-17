ठंड-कोहरे को लेकर CM योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, लापरवाही पर एक्शन की चेतावनी; ट्रैवल गाइडलाइन जारी

उत्तर प्रदेश में बढ़ती शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निराश्रित खुले में सोता नहीं मिलना चाहिए. रैन बसेरों में हीटर-अलाव की पुख्ता व्यवस्था और एक्सप्रेस-वे पर हादसों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं.

रैन बसेरों में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर निरीक्षण करें. निराश्रितों और जरूरतमंदों को रैन बसेरों तक ले जाया जाए और वहां हीटर व अलाव की समुचित व्यवस्था हो. सीएम ने चेतावनी दी है कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा, जरूरतमंदों को लगातार कंबल वितरित करने और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के आदेश दिए गए हैं. गौशालाओं में भी गोवंश को ठंड से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है.

कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए सख्त गाइडलाइन

सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के कारण सीएम ने ट्रैफिक प्रबंधन पर जोर दिया है. उन्होंने NHAI और स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है. डार्क स्पॉट्स को चिन्हित कर वहां रिफ्लेक्टर लगाने और खराब लाइटों को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं. एक्सप्रेस-वे पर क्रेन और एम्बुलेंस 24x7 तैनात रहेगी और टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर से कोहरे की स्थिति की चेतावनी दी जाएगी. ओवरस्पीडिंग करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.

ट्रैवल गाइडलाइन: कोहरे में इन बातों का रखें ध्यान

प्रशासन ने धुंध के दौरान सुरक्षित यात्रा के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे गति सीमा कम रखें, फॉग लाइट और लो-बीम हेडलाइट का प्रयोग करें. एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने और ओवरटेकिंग से बचने को कहा गया है. वाहन के पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगवाना अनिवार्य होगा. सीएम ने अपील की है कि सुरक्षित यात्रा के लिए जनता सरकारी 'एडवाइजरी' का सख्ती से पालन करे ताकि हादसों से बचा जा सके.

