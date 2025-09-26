लखनऊ में IPS के घर लाखों की चोरी, नकदी-जेवर से लेकर बाथरूम की टोटियां तक गायब

लखनऊ के पॉश इलाके में एक आईपीएस अधिकारी के घर में चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है. ये आईपीएस वर्तमान में नोएडा में तैनात हैं. उनके घर से चोरों ने लाखों की नकदी और चांदी के बर्तनों के साथ-साथ बाथरूम की टोटियां तक गायब कर दीं. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है.

चोरों ने ग्रिल काटकर दिया वारदात को अंजाम

यह वारदात लखनऊ के विकास नगर में हुई, जहां आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद के घर को निशाना बनाया गया. 22 सितंबर की शाम को, चोरों ने पीछे की खिड़की की ग्रिल काटकर घर में प्रवेश किया.

इस समय आईपीएस अफसर नोएडा में डीसीपी के पद पर तैनात हैं और अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं. उनके रिश्तेदार असित सिद्धार्थ इस मकान की देखरेख कर रहे थे. उन्होंने 23 सितंबर को जब घर खोला, तो चोरी का पता चला. घर से ₹50,000 नकद, चांदी के सिक्के, और अन्य कीमती सामान चोरी हुआ है.

कीमती सामान के साथ टोटियां भी ले गए चोर

चोरों ने घर के कमरों और अलमारियों को पूरी तरह खंगाल डाला. चोरी गए सामान में 10 चांदी के सिक्के, 2 गिलास, 2 कटोरी, 3 कलाई घड़ियां, 2 दीवार घड़ियां, और लगभग 20 टोटियां शामिल हैं. इसके अलावा कई गिफ्ट आइटम भी गायब हैं. देखने से लगता है कि चोरों ने तसल्ली से चोरी को अंजाम दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और एफआईआर दर्ज कर ली है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके. इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है और लोग पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल, पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है. यह वारदात लखनऊ के सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हुई है, जिसने लोगों को चौंका दिया है.

---- समाप्त ----