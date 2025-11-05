scorecardresearch
 

'आपका पैसा होगा डबल...', ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिये कारोबारी से ठगी, ऐंठ लिए 2 करोड़

लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिये एक कारोबारी से करीब ₹2 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित भूरी सिंह ने साइबर ठगों पर SKY247 नामक ऐप के माध्यम से फर्जी निवेश योजना दिखाकर रकम ऐंठने का आरोप लगाया है. ठगों ने धमकी और लालच से कारोबारी को अपने जाल में फंसाया. साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी है.

ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिये कारोबारी 2 करोड़ की ठगी (Photo: Representational image)
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कारोबारी से ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिये करीब ₹2 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित भूरी सिंह इंदिरा नगर की मानस सिटी में रहते हैं और लेदर का कारोबार करते हैं. वह मूल रूप से आगरा के रुनकता के रहने वाले हैं. उन्होंने 15 जुलाई 2025 को गोमतीनगर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई. साइबर थाने के इंस्पेक्टर बृजेश यादव के मुताबिक, प्रारंभिक जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

शिकायत के अनुसार, भूरी सिंह को 2022 में वॉट्सऐप पर अज्ञात नंबरों से कॉल और मैसेज आने लगे. कॉल करने वालों ने खुद को SKY247 नामक ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा बताया और कहा कि इस ऐप पर गेम खेलने से दोगुना मुनाफा होगा. धीरे-धीरे ठगों ने जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से उनसे ₹2 करोड़ से अधिक की रकम ऐंठ ली.

जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने धमकी दी कि वे उनके बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को भेज देंगे. ठगों की बातों में आकर भूरी सिंह ने एक और ऐप डाउनलोड किया और उसमें ₹1 लाख का ट्रांजैक्शन किया. कुछ समय बाद शक होने पर उन्होंने ऐप डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद ठगों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

भूरी सिंह ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें हिप्नोटाइज कर अपने जाल में फंसा लिया और डर व लालच दिखाकर कई बार में बड़ी रकम ऐंठ ली. फिलहाल साइबर पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों की डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेल खंगाली जा रही है. पुलिस को शक है कि यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिये बड़े पैमाने पर ठगी को अंजाम दे रहा है.

